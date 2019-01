Direto: Rio aplaudido à entrada. Montenegro a "menos de meia dúzia" de minutos a pé

O Conselho Nacional do PSD tem início às 17h00, altura em que se vai começar a decidir o futuro do partido e, principalmente, da liderança dos social-democratas. Em causa está uma moção de confiança a Rui Rio, mas na prática estamos perante um frente a frente entre quem quer a continuidade do atual líder e quem pretende a alternativa: Luís Montenegro.

17h41 - Conselho Nacional já começou.

17h40 - Montenegro diz estar perto e disponível para falar no Conselho Nacional caso surja o convite. O antigo líder parlamentar do PSD disse à Lusa estar a "menos de meia dúzia" de minutos a pé do hotel onde decorre o Conselho Nacional do partido, estando disponível para aí falar "se for convidado".

17h35 -Rui Rio foi aplaudido à entrada da sala no hotel do Porto onde se vai realizar o Conselho Nacional do PSD.

17h09 - Miguel Albuquerque acredita que "o partido tem de comunicar melhor e tem de haver uma maior aproximação das vozes do partido", mas garante que isso "não implica que tenha de se fazer Congressos".O presidente da Região Autónoma da Madeira espera que após o resultado desta noite "não se continue a alimentar divisionismos internos e a fragilizar o partido por dentro". "Este é um timing suicidário para o partido", atirou, frisando que manter o "clima de guerrilha interna vem fragilizar um partido que tem fragilidades e que tem de se apresentar como uma alternativa ao governo das esquerdas em Portugal".

17h03 - Pedro Alves, líder da distrital de Viseu, garante que para os apoiantes de Rui Rio a questão do voto nominal é decisiva, e para o lado de Montenegro é determinante. "Reconheço em Paulo Mota Pinto um democrata e a única forma que conheço para que um democrata possa exercer o seu direito de voto de forma livre é através do escrutínio secreto", crê o social-democrata.

17h00 - Paulo Mota Pinto, presidente do Conselho Nacional, chegou ao Hotel Porto Palácio, levantou a credencial mas preferiu não falar aos jornalistas.

16h58 - Salvador Malheiro, diretor da campanha de Rui Rio, acredita que o líder do PSD sairá reforçado e com mais força para fazer oposição. "Creio que este momento de clarificação era obrigatório neste momento e vai permitir clarificar mas também galvanizar, dar uma nova energia e sobretudo colocar-nos a todos com um foco no país, numa oposição a este bloco governativo que tanto tem enganado os portugueses", sublinhou o presidente da distrital de Aveiro, assegurando que está "muito confiante" de que o resultado desta reunião só vai trazer "mais força".

16h54 -Rui Rio acaba de chegar ao hotel do Porto onde decorre o Conselho Nacional do PSD. "Nem tenho direito a voto, Conselho Nacional há de decidir [se votação é pública ou secreta]", disse o presidente do PSD, que não quis prestar declarações aos jornalistas.

16h48 - Paulo Rangel acredita que a moção de confiança deve ser pública. "Uma moção de confiança e uma moção de censura são um juízo político, as pessoas que vão votar não estão a votar em nome próprio, estão a votar em nome dos militantes que as elegeram, os militantes que estão em casa e até a opinião pública têm direito a saber como é que são representados", garantiu o eurodeputado à chegada ao Congresso Nacional. "Eu peço um apelo às responsabilidade, porque nos últimos dias, de parte a parte, aqui e ali, houve algum exagero, e acho que é importante que as pessoas tenham noção de que isto é um momento de muita responsabilidade", alertou Paulo Rangel em declarações à TSF, pedindo que "cada conselheiro assuma a responsabilidade ao serviço do país e do partido".

16h35 - Elina Fraga, vice-presidente de Rui Rio, foi das primeiras a chegar ao local do Conselho Nacional e considera que Paulo Mota Pinto é a pessoa indicada para decidir como deve ser feita a votação. "Nós temos o privilégio e a prerrogativa de ter um presidente do Conselho Nacional que já foi juiz do Tribunal Constitucional, que é aceite como um dos juristas mais prestigiados que temos no país", justifica a antiga bastonária da Ordem dos Advogados, especificando que Luís Montenegro não deve querer "frequentar esta praia" [Conselho Nacional], depois de ter dito que "não era a praia dele".

16h31-Pedro Pinto, presidente da distrital de Lisboa, acredita que independentemente do resultado desta moção, o PSD sairá reforçado. "As clarificações levam sempre ao reforço e daqui vai sair uma clarificação, independentemente do resultado", afirmou à entrada do Hotel Porto Palácio. O social-democrata espera que a votação seja feita por voto secreto porque "num partido de homens é que se fala de voto secreto, num partido de homens condicionados fala-se de braço no ar".

