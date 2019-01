"Não sou maçon nem tenho nenhuma ligação à maçonaria"

Luís Montenegro garante que "não é maçon", nem tem "nenhuma ligação à maçonaria", depois de Rui Rio ter dito que o PSD "é grande demais para estar subjugado a agendas pessoais (...) é um partido grande demais para estar sujeito a permanentes manobras táticas, sejam mais claras ou mais escondidas".

A frase de Rui Rio remetia para a polémica em que Montenegro esteve envolvido em 2012 por causa da alegada presença a uma loja maçónica.

Em entrevista à CMTV, Montenegro insinua ainda que Rui Rio tem feito promessas a alguns conselheiros do partido para conseguir ganhar a moção de confiança a ser votada no Conselho Nacional do PSD - que acontece esta quinta-feira, às 17h00, no Porto.

"Eu não ando a fazer convites a ninguém nem vou fazer convites a ninguém. Sei que isso se tem passado nos últimos dias mas não é com a minha colaboração."

Na mesma entrevista, o social-democrata defende que o caminho trilhado por Rui Rio dividiu o partido e vai conduzir o partido a um "desastre eleitoral".

As acusações ao atual líder do partido não terminaram por aqui. Montenegro questionou a legitimidade do sistema de voto da moção de confiança a ter lugar no Conselho Nacional: "Votação de braço no ar é 'sovietizar' o PSD"

Quanto ao projeto que tem para o partido, caso venha a ser líder do PSD, Montenegro sublinha que a classe média é uma prioridade: "Isso passa pelo alívio fiscal. Nós atingimos uma situação de exaustão fiscal junto das pessoas e das famílias".

LER MAIS:

- Conselho Nacional do PSD marcado para quinta-feira​​​​​​​



- Votação por braço no ar não é coisa do PSD. "É típica da esquerda totalitária"

- A Opinião: PSD: uma proposta inaceitável, mais um cordeiro para sacrifício​​​​​​​