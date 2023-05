Morreu o livreiro José Pinho

© Reinaldo Rodrigues/Global Imagens (arquivo)

Por TSF/Lusa 30 Maio, 2023 • 22:53 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O livreiro José Pinho, fundador da Ler Devagar, morreu esta terça-feira, aos 69 anos, no Hospital CUF, em Lisboa, vítima de doença oncológica, confirmou à Lusa fonte da família.

Nascido em 1953, em São Pedro do Sul, no distrito de Viseu, o nome de José Pinho fica para sempre ligado ao livro em Portugal, tendo fundado o festival Folio, em Óbidos, o Latitudes, no mesmo concelho, e estado na criação da Rede de Livrarias Independentes (RELI), entre muitas outras ações de divulgação e promoção da literatura.

Também diretor do Festival Internacional de Literatura e Língua Portuguesa 5L, em Lisboa, foi este mês agraciado com a medalha de mérito cultural pela Câmara Municipal da capital, por ser considerado "uma personalidade ímpar da cidade".

Aquando da entrega da medalha de mérito cultural em Lisboa, o presidente da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL), Pedro Sobral, enalteceu "o papel fundamental que José Pinho tem tido na promoção do livro e da leitura, através de projetos inovadores e independentes que são ainda hoje marcos fundamentais da cultura do livro e da livraria".

Uma semana depois, recebeu, pelas mãos do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o grau de comendador da Ordem Militar de Sant'Iago da Espada.

Rosa Azevedo, vice-presidente da Rede de Livrarias Independentes, fala de um "visionário". 00:00 00:00

Em declarações à TSF, a vice-presidente da Rede de Livrarias Independentes, Rosa Azevedo, descreveu um "visionário" que protagonizava uma busca incessante por ideias.

"Viveu a vida inteira à procura de e a fazer acontecer ideias. O que achamos todos nas livrarias é que ele tinha uma ideia e conseguia executá-la na hora, sem medos, de cabeça", algo que lhe permitiu construir um legado de livrarias e eventos culturais.

José Pinho "tinha a certeza, sem medos, de que conseguia realizar a ideia que, por alguma razão, lhe tinha vindo à cabeça" e "viveu até ao final" rodeado de livros, a pensar "no que podia fazer e construir" com eles, levando-os "mais longe, a outro sítio".