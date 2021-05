Anulação do apoio à TAP "é preliminar" e "não tem consequência nenhuma", diz Costa

"Foi uma decisão em que solicitou informação complementar" © António Pedro Santos/EPA

Por Catarina Maldonado Vasconcelos 19 Maio, 2021 • 12:41

O primeiro-ministro acredita que a TAP não sofrerá consequências pela decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia, que esta manhã anulou a ponderação de Bruxelas para que o Estado apoiasse a companhia aérea.

Na perspetiva de António Costa, esta é apenas uma ponderação preliminar e agora espera que a Comissão Europeia transmita mais informações. "Tanto quanto sabemos, o tribunal decidiu, e foi uma decisão em que solicitou informação complementar. É uma decisão preliminar. Para já, não tem consequência nenhuma. Vamos continuar a executar tudo."

"Era absolutamente impensável que a Comissão Europeia não levantasse as restrições de apoios do Estado às companhias aéreas", argumenta, sobre a crise pandémica que se abateu sobre estas empresas.

Costa garante que não há motivos para acreditar que esta decisão inicial altere seja o que for no processo de apoios à TAP. A Comissão Europeia tinha considerado o apoio de 1200 milhões de euros à TAP compatível com o mercado interno, o que um acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia veio agora contrariar, dando razão à Ryanair.