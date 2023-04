Conheça as nove opções para o novo aeroporto de Lisboa

A lista de opções que passam às fases seguintes foi anunciada esta quinta-feira © Líbia Florentino / Global Imagens

A comissão independente que está a estudar a nova localização do aeroporto de Lisboa acaba de divulgar, esta quinta-feira, quais as opções que passam à fase de um estudo mais detalhado. Além das cinco definidas em Conselho de Ministros há mais quatro opções estratégicas: Aeroporto Humberto Delgado mais Campo de Tiro de Alcochete, Aeroporto Humberto Delgado mais Pegões (concelho de Vendas Novas), Pegões, Rio Frio mais Poceirão.

A lista de opções que passam às fases seguintes foi anunciada esta quinta-feira pela coordenadora-geral da Comissão Técnica Independente (CTI), Rosário Partidário, numa apresentação que está a decorrer, em Lisboa, sobre os resultados das atividades desenvolvidas na primeira fase da Avaliação Ambiental Estratégica sobre o aumento da capacidade aeroportuária para a região de Lisboa.

As cinco opções que já tinham sido definidas no final do ano passado, em resolução do Conselho de Ministros, são: Humberto Delgado mais Santarém, Humberto Delgado mais Montijo, Montijo como aeroporto principal e Humberto Delgado secundário, Santarém e Campo de Tiro de Alcochete.