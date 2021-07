Levantamento de restrições do Reino Unido é "uma boa notícia" para o turismo do Algarve

Aeroporto de Faro © Lusa

A partir desta segunda-feira quem viaje de Portugal para o Reino Unido não tem de cumprir quarentena. João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve, vê com otimismo esta nova fase: só para esta segunda-feira há a previsão de chegada ao aeroporto de Faro de 28 voos provenientes do Reino Unido.

O levantamento da ordem de quarentena para os que regressem ao Reino Unido provenientes de Portugal ou de Espanha, desde que vacinados, "é uma boa notícia, já que cerca de 35 milhões de britânicos até agora já têm essa condição, e todos os dias esse número é aumentado em cerca de 160 mil britânicos por dia que recebem a segunda dose", considera João Fernandes, lembrando o "potencial de procura muito importante" que constitui a população britânica.

No entanto, o representante da Região de Turismo do Algarve lembra que Portugal não está isolado na corrida. "Estamos em concorrência aberta com Espanha, mas também com a Grécia, Itália, com França, com os países da bacia do Mediterrâneo que habitualmente disputam esta procura britânica", assinala João Fernandes.

O presidente da Região de Turismo do Algarve regista com agrado a tabela de voos agendados para as próximas horas com destino ao Algarve. "Hoje já há 28 voos a chegarem ao aeroporto de Faro, oriundos das várias regiões do Reino Unido. Estamos a falar de quase cinco mil lugares. A maioria das companhias aéreas não interrompeu até aqui as suas operações, fizeram um esforço para manter os voos, mas os voos vinham com uma taxa de ocupação baixa."

Agora há a expectativa de que "a capacidade oferecida esteja mais preenchida"e de que no fim de semana a atividade seja reforçada. O aeroporto de Faro volta ao grande movimento dos dias de verão.

