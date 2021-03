André Silva deixa liderança do PAN: "As pessoas não se devem eternizar nos cargos"

O deputado do PAN, André Silva, intervém durante o debate sobre política setorial, com a presença do ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva (ausente na foto), que decorreu na Assembleia da República, em Lisboa, 03 de março de 2021. ANTÓNIO COTRIM/LUSA © LUSA

Por Judith Menezes e Sousa 14 Março, 2021 • 18:07 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Há uma renovação à vista na liderança do PAN. André Silva está de saída e comunicou aos militantes do partido que pretende deixar, em junho, tanto a liderança do PAN como o lugar no Parlamento, sendo substituído por Nelson Silva, o terceiro nome na lista por Lisboa e membro da Comissão Política Nacional do PAN.

Na carta enviada aos militantes, citada pelo jornal Público e, entretanto, publicada nas redes sociais, o porta-voz do PAN - Pessoas, Animais, Natureza, explica que, depois de seis anos no Parlamento, pretende "apanhar o comboio da paternidade", "equilibrar a vida pessoal e familiar com a vida profissional". André Silva é formado em Engenharia Civil, tendo-se especializado em recuperação do património arquitectónico e artístico.

"As pessoas não devem eternizar-se nos cargos, devendo dar oportunidade a outras", defende o ainda deputado que entrou no PAN em 2012 e é porta-voz nacional do partido desde Outubro de 2014.

O PAN tem congresso marcado para o início de junho e será esse o momento para a mudança na liderança: "Vou-me embora tendo presente o patamar de notoriedade atingido pelo partido, bem como as aptidões de ação política e de disputa eleitoral autónoma que adquiriu nos últimos anos", justifica André Silva.

Nas eleições legislativas de 2015, o PAN foi a quinta força política mais votada obtendo mais de 75 mil votos e elegendo André Silva, resultado que seria aumentado em 2019 quando o PAN elegeu quatro deputados para a Assembleia da República