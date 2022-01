Chicão demite-se. "Ao fim de 47 anos, o CDS perde a sua representação parlamentar"

Francisco Rodrigues dos Santos © Manuel de Almeida/EPA

Por Carolina Quaresma 31 Janeiro, 2022 • 00:56 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Perante os "maus resultados" do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos demite-se da liderança do partido, referindo que "deixou de ter condições para liderar".

"Este é um mau resultado para o CDS. Ao final de 47 anos perde a sua representação parlamentar", disse, sublinhando que "assume a responsabilidade por estes resultados". Contudo, Rodrigues dos Santos sublinhou que o seu partido será sempre o CDS. "Estarei sempre ao lado do meu partido para o ajudar no seu recomeço. Podem sempre contar comigo."

A estratégia do PSD "era derrotar o socialismo", mas isso "não funcionou". "O CDS, apesar deste mau resultado eleitoral, não morreu, o CDS continua vivo", assegurou, acrescentando que é essencial que o partido faça "uma profunda reflexão".

Francisco Rodrigues dos Santos referiu ainda que já deu os parabéns ao Partido Socialista pela vitória nestas eleições e enalteceu "o contributo da Juventude Popular".

"Ao longo destes 50 anos de história, sei bem com quem contei, aqueles que estiveram presentes e que não viraram as costas, e que nas eleições mais difíceis da nossa história souberam estar ao lado do CDS", afirmou, agradecendo aos militantes.

LEIA AQUI TUDO SOBRE AS LEGISLATIVAS 2022