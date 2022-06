Costa apanhado de surpresa. Primeiro-ministro desconhecia despacho de Pedro Nuno Santos

O primeiro-ministro determinou ao Ministério das Infraestruturas e da Habitação a revogação do despacho de quarta-feira sobre a localização do novo aeroporto © Gerardo Santos/Global Imagens (arquivo)

Por Francisco Nascimento 30 Junho, 2022 • 11:24 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

António Costa desconhecia o despacho do Governo para avançar com uma solução dupla para o novo aeroporto de Lisboa, apurou a TSF. O primeiro-ministro, que está em Madrid na Cimeira da NATO, foi apanhado de surpresa.

O chefe de Governo deixou nas mãos do PSD uma solução para o aeroporto de Lisboa, pedindo um consenso generalizado entre o Governo e a oposição. Na quarta-feira, Pedro Nuno Santos defendeu que o novo líder do PSD, Luís Montenegro, "colocou-se de fora".

Na quarta-feira foi publicado em Diário da República um despacho assinado pelo secretário de Estado das Infraestruturas, Hugo Santos Mendes, sobre a "definição de procedimentos relativos ao desenvolvimento da avaliação ambiental estratégica do Plano de Ampliação da Capacidade Aeroportuária da Região de Lisboa".

Entre outras medidas, o despacho determinava o "estudo da solução que visa a construção do aeroporto do Montijo, enquanto infraestrutura de transição, e do novo aeroporto 'stand alone' no Campo de Tiro de Alcochete, nas suas várias áreas técnicas."

O Ministério das Infraestruturas divulgou que a nova solução aeroportuária para Lisboa passava pela construção de um novo aeroporto no Montijo até 2026 e por encerrar o aeroporto Humberto Delgado, quando estivesse concluído o de Alcochete, em 2035.

Segundo o Ministério das Infraestruturas, pretendia-se acelerar a construção do aeroporto do Montijo - uma solução para responder ao aumento da procura em Lisboa, que será complementar ao aeroporto Humberto Delgado.

Já esta quinta-feira o primeiro-ministro, António Costa, determinou a revogação do despacho sobre a solução aeroportuária para a região de Lisboa e reafirmou que quer uma negociação e consenso com a oposição sobre esta matéria.

"O primeiro-ministro determinou ao Ministério das Infraestruturas e da Habitação a revogação do despacho ontem [quarta-feira] publicado sobre o novo aeroporto da região de Lisboa", lê-se num comunicado a que a TSF teve acesso e que foi divulgado, esta quinta-feira, pelo gabinete de António Costa.

No comunicado, o primeiro-ministro "reafirma que a solução tem de ser negociada e consensualizada com a oposição, em particular com o principal partido da oposição e, em circunstância alguma, sem a devida informação prévia ao Presidente da República".

"Compete ao primeiro-ministro garantir a unidade, credibilidade e colegialidade da ação governativa. O primeiro-ministro procederá, assim que seja possível, à audição do líder do PSD que iniciará funções este fim de semana para definir o procedimento adequado a uma decisão nacional, política, técnica, ambiental e economicamente sustentada", acrescenta-se no comunicado.