"Desisto, mas não fujo." Sérgio Figueiredo renuncia ao cargo de consultor de Medina

Sérgio Figueiredo © Jorge Amaral/Global Imagens (arquivo)

Sérgio Figueiredo renunciou ao cargo de consultor do ministro das Finanças, anunciou esta quarta-feira o ex-antigo diretor de informação da TVI num texto publicado no Jornal de Negócios.

"Não há outra forma de o dizer: desisto." Foi assim que Sérgio Figueiredo anunciou a renuncia ao cargo, cerca de uma semana e meia depois de ter sido contratado por Fernando Medina para fazer a avaliação e monitorização do impacto das políticas públicas. A escolha do antigo diretor de informação da TVI e ex-administrador da Fundação EDP para o cargo motivou críticas e indignação da esquerda à direita.

Numa clara mensagem dirigida aos críticos, Sérgio Figueiredo reforça "vergo-me aos assassínios de caráter, atingido pela manada em fúria, ferido por um linchamento público e impiedoso".

"Ficou insuportável tanta agressividade e tamanha afronta, tantos insultos e insinuações. Não tolero estes moralistas sem vergonha, analistas sem memória", sublinhou.

O antigo jornalista não esperava a onda de críticas que gerou a escolha do seu nome, e sublinha que "a polémica atingiu um raro nível de ataques raivosos e agressões verbais".

"Para mim chega! Sou a partir deste momento o ex-futuro consultor do ministro das Finanças. Sossego as almas mais sobressaltadas de que não cheguei a receber um cêntimo, sequer formalizei o contrato que desde a semana passada esperava pela minha assinatura", pode ler-se no texto assinado por Sérgio Figueiredo na edição online do jornal.

Numa extensa carta de renuncia, Sérgio Figueiredo sublinhou que estes esclarecimentos públicos sobre a sua contratação "não servem para convencer quem quer que seja". "Simplesmente porque há coisas que um homem tem de fazer para não perder, ele próprio, o respeito que tem por si", conclui, antes de elencar a sua versão sobre esta contratação.

