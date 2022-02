Debandada no PAN. Dirigentes renunciam e alegam "total asfixia democrática interna"

© Filipe Farinha/Lusa

Vários membros da Comissão Política Nacional do PAN renunciaram ao cargo na estrutura do partido, com alegações de "total asfixia democrática interna", lê-se num comunicado a que a TSF teve acesso.

Entre as causas para a saída em bloco estão o chumbo da proposta para "a realização de um Congresso Electivo Extraordinário com vista à discussão e balanço das eleições legislativas de 2022 e rectificação dos estatutos". Este domingo, a direção de Inês de Sousa Real tinha remetido a eventual realização de um congresso para depois de uma auscultação das bases do partido, que deve ocorrer nos próximos meses.

Entre os demissionários estão "o porta-voz regional e Deputado à Assembleia da Região Autónoma dos Açores, Pedro Neves; o porta-voz regional e cabeça de lista pela Região Autónoma da Madeira, Joaquim de Sousa; o ainda deputado à Assembleia da República e membro da Comissão Distrital de Lisboa Nelson Silva e vários representantes e membros de comissões distritais e regionais entre os quais Paulo Baptista e Ricardo Cândido, de Faro; Sónia Domingos, dos Açores, Vítor Pinto, de Setúbal, Carolina Almeida, de Viseu, Fábio João, de Castelo Branco e o membro da mesa da direção, Jorge Alcobia".

Os demissionários defendem que só um Congresso, "pela amplitude de debate que proporciona entre todos os filiados", garante uma discussão "realmente global e que ratifique os Estatutos que não foram aprovados pelo Tribunal Constitucional".

No comunicado divulgado é também apontada "falta de maturidade e lucidez política" na análise dos resultados das legislativas, por sustentar "as causas da dramática descida de votos, sobretudo, em externalidades".

Apenas uma entropia pode justificar a resistência em não querer reconhecer os próprios erros: uma mensagem de posicionamento político difuso após eleições, uma estratégia de comunicação e design falhadas e completamente contrárias às soluções internas que tinham sido bem sucedidas no passado, a aposta num discurso de campanha monotemático e repetitivo e o pouco espaço deixado para o PAN continuar a ser disruptivo, mantendo, assim o eleitorado jovem que acabou por fugir para outros quadrantes partidários", apontam os agora ex-membros da comissão política, que criticam a "pouca disponibilidade da Comissão Política Permanente" para debater.

Estas saídas acontecem após a reunião da Comissão Política Nacional que decorreu no sábado, para análise do resultado nas legislativas, nas quais o PAN desceu de quatro deputados eleitos para um.

