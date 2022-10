"Fraude intelectual." Pacheco Pereira arrasa "propaganda desonesta" da IL

Imagem publicada pela Iniciativa Liberal no Twitter a comparar o Governo de José Sócrates com o de Liz Truss © Twitter Iniciativa Liberal

O político e historiador José Pacheco Pereira acusou, este domingo no programa da TSF e CNN "O Princípio da Incerteza", a Iniciativa Liberal de "fraude intelectual" depois de o partido ter feito uma publicação no Twitter em que compara José Sócrates a Liz Truss, afirmando que os dois governantes tiveram em comum uma política de "despesa pública descontrolada".

"Este tipo de argumento é de uma enorme desonestidade porque a bancarrota de Sócrates não tem nada a ver com as razões que levaram a primeira-ministra inglesa a abandonar o governo numa situação de desgraça. E não é um problema de incompetência, que está a ser usada para encobrir as ideias de Liz Truss. Na verdade, esta experiência deve ser discutida porque tem a ver com a interpretação do liberalismo, particularmente na sua versão económica, que tem a Iniciativa Liberal. Aliás, a desonestidade desta história de que Liz Truss e Sócrates são iguais já não é nova na IL", atacou.

Mas as críticas não se ficaram por aqui. Pacheco Pereira mostrou também um mapa usado usado pela Iniciativa Liberal nas eleições dos Açores que acusa o socialismo de ser o sistema favorito do terceiro mundo e mostra como exemplos de países socialistas o Brasil, a Rússia, Índia e alguns países africanos.

Ouça as declarações de Pacheco Pereira no programa "O Princípio da Incerteza" 00:00 00:00

"O Brasil, por exemplo, em pleno Bolsonaro, que é, de facto, um bom exemplo de um país socialista, a União Soviética, a Índia e uma parte importante de África. Os países nórdicos, cujo peso dos impostos é dos maiores da Europa, são apresentados como exemplo de verdadeiras políticas liberais. Isto é uma fraude intelectual de uma ponta à outra e como fraude intelectual, conjuntamente com esta de José Sócrates e Liz Truss, ao menos a queda do governo britânico ajudou-nos a perceber melhor não só aquilo que é a essência das políticas da Iniciativa Liberal, como também a falta de honestidade. Não gosto de usar a expressão desonestidade intelectual, mas isto não tem outro nome", explicou.

Alexandra Leitão, antiga ministra do PS, tem uma opinião semelhante à de Pacheco Pereira e lembra que os governos de Sócrates fizeram vários investimentos públicos.

"E quanto aos Açores, se há sítio onde é preciso estado social é nos Açores porque estão no meio do mar e são nove ilhas. Os Açores não podem ser liberais pelas características da sociedade açoriana e pela sua localização geográfica", defendeu.

Já o antigo dirigente do CDS, António Lobo Xavier, considera a publicação "surreal".

"O que me espanta é que um partido como a Iniciativa Liberal chame Sócrates para o tratar como um despesista como se esse fosse o tema da lembrança do Governo de Sócrates. Infelizmente não temos tempo, mas as recordações ou os aspetos negativos são muito outros e este cartaz, que é mentiroso e desonesto, é ilibatório para Sócrates", acrescentou António Lobo Xavier.