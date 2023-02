Mariana Mortágua avança para a liderança do BE

© João Silva/ Global Imagens (arquivo)

Mariana Mortágua vai apresentar a candidatura à liderança do Bloco de Esquerda, apurou a TSF. A deputada tem o apoio da ainda coordenadora, Catarina Martins, e é o nome mais consensual entre as várias correntes do partido.

A deputada ainda não se pronunciou, de viva voz, sobre a saída de Catarina Martins, deixou apenas uma mensagem no Twitter, onde se lê: "Conta connosco porque contamos sempre contigo".

O antigo líder bloquista, Francisco Louça, chegou a lançar Mariana Mortágua para ministra das Finanças, descrevendo a deputada como "uma personalidade brilhante". De resto, Mortágua ganhou protagonismo durante a comissão de inquérito à queda do BES.

Após pouco mais de uma semana de reflexão, e depois de três mandatos à frente do partido, Catarina Martins anunciou esta terça-feira que vai deixar a liderança bloquista. A ainda coordenadora considera que a "instabilidade da maioria absoluta" é sinal do fim de um ciclo.