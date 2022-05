"Nota-se a diferença." PCP critica maioria socialista e quer Cabaz Alimentar com preço controlado

Apesar do chumbo da proposta, os comunistas levam a plenário a proposta para que exista uma regulação do mercado para "travar o aumento brutal de preços" de produtos essenciais. Até ontem nenhuma proposta do PCP tinha sido aprovada pelo PS.