Nova secretária de Estado da Agricultura com contas arrestadas. Acusação quer que sejam devolvidos 700 mil euros

Carla Alves

A nova secretária de Estado da Agricultura, Carla Alves, tem diversas contas arrestadas, na sequência de uma investigação que visa o marido Américo Pereira, ex-presidente da Câmara de Vinhais. De acordo com a edição desta quinta-feira do Correio da Manhã (CM), a Polícia Judiciária levantou o segredo bancário à atual governante que, na altura, era funcionária em instituições públicas, mas recebia mais dinheiro do que aquilo que declarava.

O Ministério Público, escreve o CM, fala ainda do crime de corrupção ativa e prevaricação, tendo pedido o julgamento de Américo Pereira. As contas conjuntas com Carla Alves continuam arrestadas e a acusação quer que cerca de 700 mil euros sejam devolvidos ao Estado, por não ser possível justificar a sua proveniência.

Segundo a investigação, a que o CM teve acesso, entre julho e dezembro de 2013, o casal terá declarado vencimentos de 44 mil euros, mas nas contas terão entrado 54 mil. Já em 2014, Carla Alves e Américo Pereira terão declarado 135 mil euros, mas terão sido depositados 180 mil euros nas mesmas contas bancárias. E, em 2015, Carla Alves, que era funcionária camarária, e Américo Pereira, presidente da Câmara de Vinhais, terão declarado 135 mil euros, mas nas contas terão entrado 338 mil euros. Ainda em 2016, terão sido declarados 66 mil quando no banco terão sido depositados 90 mil euros.

Entre 2017 e 2020, o cenário repetiu-se, com um aumento no ano em que começou a pandemia: o casal terá declarado 100 mil euros, mas nas contas terão entrado 264 mil euros.

Questionado pela TSF sobre se a remodelação do Governo irá resolver os problemas do país, Rodrigo Saraiva, da Iniciativa Liberal, diz que "não vai resolver", até porque "hoje já está a ser noticiado que uma das novas governantes que tomou ontem posse vai estar já sob muita pressão e com poucas condições para estar em funções".

Carla Alves Pereira, natural de Bragança, tem 52 anos e é licenciada em Engenharia Zootécnica pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.

É diretora regional de Agricultura e Pescas do Norte desde dezembro de 2018, tendo sido antes, a partir de 2007, diretora do Parque Biológico de Vinhais. Carla Alves faz parte do quadro técnico da Câmara Municipal de Vinhais desde 2000.

No plano profissional, foi administradora da Empresa Municipal de Vinhais e coordenadora da Associação Nacional de Criadores de Suínos de Raça Bísara (1995-2018) e secretária técnica do Livro Genealógico da Raça Bísara (2007-2018).

Segundo o Governo, é perita da Confederação dos Agricultores de Portugal e foi vice-presidente da Federação Nacional de Raças Autóctones (2005-2018). Lecionou como professora convidada no Instituto Politécnico de Bragança (1997-1999) e na Escola Secundária de Vinhais (1993-1994).

* Notícia atualizada às 09h05