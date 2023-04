PCP acusa Governo de não colocar "o interesse público" como prioridade no caso TAP

O deputado do PCP, Bruno Dias © José Sena Goulão/Lusa

O deputado do PCP Bruno Dias considera que o Governo não está a colocar "o interesse público" como prioridade no caso TAP. Em declarações à TSF, o deputado que faz parte da comissão de inquérito à TAP afirma que o episódio relacionado com o parecer é "mais um exemplo" da forma errada como o Executivo tem gerido a questão da companhia aérea.

"As opções políticas e estratégicas têm vindo a ser negativas, erradas, más para o interesse do país. É mau para a TAP, é mau os trabalhadores da TAP, é mau para o interesse nacional", frisa Bruno Dias. "Esta atitude, atuação do Governo, mais uma vez, é algo que pelos vistos, procurando afirmar o contrário, têm estado a favorecer outros interesses que não o interesse nacional", acrescenta.

Ouça aqui as declarações do deputado do PCP. 00:00 00:00

Bruno Dias entende ainda que mais do que levar à demissão de ministros, as sucessivas polémicas em torno da TAP mostram que é necessária uma mudança nas políticas do Governo. "Devem ser assacadas consequências e conclusões quanto às políticas, porque andamos há muito tempo com a conversa das responsabilidades políticas, mas se der por nós estamos aqui numa entrada e saída de membros do Governo que vão se demitindo e substituindo uns aos outros, mas as políticas mantêm-se.

Em declarações aos jornalistas no Parlamento, a líder parlamentar do PCP, Paula Santos, considerou que o Governo deve "um cabal esclarecimento ao país" sobre estas demissões, considerando que há elementos que têm vindo a público que "são contraditórios" e que "suscitam dúvidas".

No entanto, Paula Santos referiu que o PCP se opõe "à instrumentalização que está a ser feita à comissão de inquérito à TAP, com o único objetivo de favorecer o crime que constitui a privatização" da companhia aérea.

Da esquerda à direita, os partidos criticam as contradições de vários ministros sobre o alegado parecer jurídico que fundamentou o despedimento dos gestores da TAP.