Youtuber convidado pela Iniciativa Liberal insulta António Costa na Assembleia da República

A Iniciativa Liberal convidou dois youtubers para gravarem vídeos na Assembleia da República. Um deles, Tiago Paiva, fez um pequeno discurso no púlpito do hemiciclo e, no final, deixou insultos dirigidos ao primeiro-ministro.

"Não mandem areia para os olhos dos portugueses. O AL [Alojamento Local] não tem o impacto que vocês pintam na crise da habitação. Não há nenhum Alojamento Local que tanto deu a Portugal. Costa, vai para o c...", disse o youtuber no Parlamento.

IL lamenta e pede desculpa pelo comportamento do youtuber

Na sessão plenária, o PS levantou a questão, pela voz do deputado Pedro Delgado Alves, dizendo que "não é um pormenor": "Não só usou da palavra, enfim, ficcionando uma sessão plenária em que aproveitava para dar nota sobre tudo o que está mal sobre as eventuais alterações ao regime do Alojamento Local, mas acrescenta um pormenor que talvez não seja um pormenor. Um insulto expresso e grave ao senhor primeiro-ministro."

O vídeo viralizou nas redes sociais e os socialistas garantiram que levarão este assunto à conferência de líderes. A Iniciativa Liberal, partido que convidou Tiago Paiva, o líder parlamentar, Rodrigo Saraiva, pediu desculpa.

"Não temos problema nenhum em rapidamente lamentar e pedir desculpas por aquele momento que aconteceu no vídeo do Youtube. Não temos qualquer problema em fazê-lo. Houve dois youtubers que estiveram aqui a fazer vídeos. Infelizmente, um deles não teve o comportamento digno, o qual nós lamentamos e pedimos desculpa", disse o deputado liberal.

André Ventura, pelo seu lado, subscreveu o que foi dito pelo youtuber e vitimizou o grupo parlamentar do Chega.

"Uma série de pessoas do PS e da JS sentadas aqui nesta cadeira onde estava eu como deputado único e agora nesta legislatura a fazerem atos obscenos para a nossa cadeira, a chamarem nomes ao Chega, a colocarem 'fascista' e 'racista' e outros nomes. Só quando não gostam é que não vos dá jeito. Agora vêm aqui de virgens ofendidas dizer: 'Ai, alguém ofendeu António Costa ali em cima.' A Iniciativa Liberal responde como quiser. Têm sorte de não ser alguém do Chega, porque se fosse alguém do Chega sabem o que é que nós diríamos? Foi muito bem dito, nós faríamos a mesma coisa e, se aqui estivéssemos e nos insultássemos, respondíamos a dobrar", disse o líder do Chega.

Pedro Delgado Alves respondeu de pronto: "A calimerização é um talento que desenvolve. Na mesma intervenção em que acaba de dizer que subscreveria o insulto que foi proferido naquela câmara, depois vem-se sentar muito ofendido: 'Ai, também nos fizeram o mesmo.' Senhor deputado, mal houve aqui uma prova documental transmitida e publicitada pela imprensa, demos nota pública desse repúdio e aqui o apresentámos. Se o senhor deputado tem idêntica reclamação, como já disse, merece o mesmo repúdio."