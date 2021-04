DGS retifica incidência de Covid-19 e Beja pode avançar no desconfinamento

Beja © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

São afinal 107 casos por 100 mil habitantes os acumulados em Beja ao fim de 14 dias, entre 31 de março e 13 de abril de 2021. A Direção-Geral da Saúde (DGS) corrigiu assim os dados epidemiológicos da incidência cumulativa, que esta sexta-feira o concelho já tinha contestado.

Significa esta correção que o concelho do baixo Alentejo sai da linha vermelha traçada pelo Governo, de mais de 120 novos casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, e que foi retirado do grupo de sete concelhos que não iriam avançar para a terceira fase de desconfinamento.

A TSF tinha noticiado que, apesar de Beja ser uma das cidades assinaladas pelo Executivo para sofrer uma travagem no desconfinamento, o autarca rejeitava os números fornecidos pelas autoridades locais de saúde pública.

"De 1 a 14 de abril, tivemos 34 casos em Beja, o que, aplicando a fórmula, dá 101 casos por 100 mil habitantes. E se recuarmos um dia, de 31 de março a 13 de abril, o índice apenas sobe para 107", detalhou Paulo Arsénio.

A Câmara de Odemira também considerou que o concelho foi mal avaliado na decisão do Governo que obriga a autarquia a regredir nas medidas de desconfinamento. Em comunicado, o Executivo camarário defende ainda que a decisão tomada é injusta e duvida mesmo da sua eficácia.

Na nota enviada à TSF, a autarquia realçou que o concelho de Odemira é, em termos de área, o maior do país, e que, ao contrário do que argumentam as autoridades de saúde, a população do município é de 40 mil pessoas e não de 25 mil. A Câmara acrescenta ainda que oito das 13 freguesias não apresentam qualquer caso de Covid-19, assim como não há registo de infeções nas várias atividades económicas locais.

Também no Alandroal se repetem as críticas. João Grilo, presidente da Câmara, disse na quinta-feira à TSF que a DGS está a trabalhar com números desatualizados: atualmente o Alandroal só tem quatro casos ativos de Covid-19, o que não chegará para atingir a linha vermelha definida pelo Governo.

Depois desta decisão do Ministério da Saúde, que retira Beja da marcha-atrás no desconfinamento, estão nesta lista de concelhos Odemira, e também os concelhos de Moura, Portimão e Rio Maior, que vão regressar na segunda-feira às regras que vigoravam no continente português antes do atual alívio de restrições.

