Buscas na barragem do Arade: "Material recolhido será entregue às autoridades alemãs"

As buscas na barragem do Arade © Filipe Amorim/AFP

Por Carolina Rico 25 Maio, 2023 • 17:16 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Polícia Judiciária (PJ) deu como terminadas as buscas na barragem do Arade, em Silves, relacionadas com o desaparecimento de Madeleine McCann, que resultaram "na recolha de algum material que irá ser sujeito às competentes perícias".

Num comunicado enviado às redações, a PJ revela que "o material recolhido será entregue às autoridades alemãs", e aponta que foram "salvaguardados os interesses da investigação ainda em curso em Portugal".

A operação decorreu sob coordenação da PJ e envolveu "investigadores, peritos de criminalística e pessoal da segurança", além de elementos das autoridades alemãs e autoridades britânicas.

É apontada ainda a colaboração do "Comando de Faro da Guarda Nacional Republicana em várias valências, bem como do Comando Regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve e do Município de Silves, no que respeita à logística necessária ao desenvolvimento dos trabalhos".

As buscas para tentar encontrar indícios que pudessem desvendar o desaparecimento da criança britânica duraram três dias e terão sido motivadas por "dicas" recebidas pela polícia alemã.

"Estamos a investigar em Portugal com base em certas dicas", afirmou o procurador alemão Christian Wolter no final do primeiro dia de buscas, na passada terça-feira.

Fonte ligada à investigação adiantou à agência Reuters que a operação estaria relacionada com fotografias da barragem encontradas num esconderijo do suspeito Christian Bruckner, um cidadão alemão detido por violação que vivia no Algarve quando Madeleine McCann desapareceu, em 2007.

A barragem do Arade localiza-se a cerca de 50 quilómetros do local de onde a criança britânica, na altura tinha três anos, desapareceu quando passava férias com os pais e irmãos na Praia da Luz.