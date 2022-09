Tempestade Danielle "aproxima-se da Península Ibérica no início da próxima semana" e traz chuva a todo o país

© Photo by Anant Jain on Unsplash

Afinal, não há motivos para preocupação. O furacão Danielle, que não chegou a atingir o Arquipélago dos Açores, deverá passar esta quinta-feira a ser classificada como tempestade extra-tropical e é nessa condição que se espera que se aproxime da Península Ibérica, influenciando o estado do tempo a partir de domingo.

De acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que tem acompanhado a trajetória do furacão, Danielle "vai perder pouco a pouco as suas características tropicais, tornando-se uma depressão mais típica das latitudes médias nesta época do ano".

Apesar de existir ainda alguma "incerteza" quanto à trajetória prevista pelos modelos numéricos, o instituto nacional refere que a depressão remanescente de Danielle "irá aproximar-se à Península Ibérica no início da próxima semana", trazendo chuva a todo o país.

"A ondulação frontal associada a essa depressão, alimentada por uma massa de ar quente e muito húmido, deverá trazer precipitação moderada e persistente em todo o território do continente e vento moderado a forte (até 50km/h) na faixa costeira e nas terras altas a partir de domingo, 11 de setembro", prevê o IPMA.

Nesta altura, assinala o IPMA, o furacão Danielle "encontra-se a afetar a parte noroeste da zona marítima de responsabilidade nacional, e está a produzir uma grande área de mar tempestuoso".

#FMA_Danielle

ℹ️Cá está a confirmação da informação que vos temos oferecido pelo National Hurricane Center, não há Furacão em Portugal, há sim previsão de depressão extra-tropical!

Não há motivos para alarme e sim de satisfação, que chova e bastante! pic.twitter.com/ZwiolDyBtB - Meteo Trás-os-Montes - Portugal (@MeteoTrasMontPT) September 7, 2022

Na costa ocidental do continente, o impacto na agitação marítima começará a ser sentido a partir da tarde de sexta-feira, dia 9, "com ondas noroeste de altura significativa entre 1,5 e 2 metros e período de 16 segundos e será mais intenso a partir de segunda-feira, dia 12 de setembro, com ondas do quadrante oeste com altura significativa prevista entre 3,5 e 4 metros".

Para esta quinta-feira, o IPMA prevê períodos de chuva, em geral fraca, sendo em especial no Norte e Centro e até ao final da tarde, e também uma "pequena subida de temperatura, em especial da mínima".