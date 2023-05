Inspirado no Estado Novo? Bispo português critica selo da JMJ "acentuadamente nacionalista"

É este o selo no centro da polémica © Reprodução Vatican News

Por Dora Pires com Lusa 16 Maio, 2023 • 15:50 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

"Parece-me de muito mau gosto." É sem grandes dúvidas que o bispo português Carlos Moreira Azevedo, delegado do Comité Pontifício para as Ciências Históricas, avalia na TSF o selo comemorativo da Jornada Mundial da Juventude.

Foi esta segunda-feira que o Vaticano apresentou um selo inspirado no Padrão dos Descobrimentos, com a imagem do Papa Francisco no lugar do Infante D. Henrique e jovens no lugar dos navegadores, um deles agitando a bandeira de Portugal.

A imagem foi mal recebida nas redes sociais, com alusões às semelhanças entre o selo e a linguagem gráfica do Secretariado de Propaganda Nacional do Estado Novo e do colonialismo.

Em declarações à TSF, o bispo Carlos Moreira de Azevedo assinala o "muito mau gosto" do selo, "não só gráfico", mas também no "motivo de inspiração".

Ouça as declarações do bispo Carlos Moreira Azevedo. 00:00 00:00

"É polémico e acentuadamente nacionalista para um evento que tem um caráter extremamente universal", critica, antevendo que o papa Francisco "não gostará de se ver envolvido em algo que não tem nada a ver com a sua atitude".

Questionado sobre as parecenças da imagem do selo com as dos antigos manuais da educação primária durante o Estado Novo, o bispo confirma-as, referindo-se a estas como uma "base de inspiração muito má".

"A execução gráfica também não parece ser de grande nível", comenta, criticando também a "forma" como o papa é colocado "ali à frente do grupo".

"Não parece nada ser o espírito do papa, que gostava de estar à volta das pessoas, envolvido por pessoas, e não assim naquele modelo", lamenta.

Carlos Moreira de Azevedo espera que os Serviços Filatélicos do Vaticano possam "rever ainda, se puderem ir a tempo", o selo.

O desenho do selo, lançado conjuntamente com um carimbo comemorativo, com o logótipo da JMJ, é da autoria de Stefano Morri.

"Da mesma forma como o timoneiro D. Henrique lidera a tripulação na descoberta do novo mundo, assim também no selo do Vaticano o Papa Francisco conduz os jovens e a Igreja", explica uma nota publicada no site de notícias do Vaticano, Vatican News.

Já esta terça-feira, a organização da Jornada Mundial da Juventude esclareceu que o selo comemorativo apresentado pelo Vaticano visa apenas "promover" o encontro de jovens com o Papa, afastando leituras que o identifiquem com o Estado Novo ou o colonialismo português.

Rosa Pedroso Lima, porta-voz da Fundação JMJ Lisboa 2023, disse à agência Lusa que "este é um selo de promoção da JMJ elaborado pelos serviços de filatelia e numismática do Vaticano".

"O selo foi feito por um ilustrador italiano, Stefano Morri, que tem trabalhado muitas vezes com os serviços de numismática do Vaticano" e cuja leitura para a ilustração do selo é "uma imagem do Papa num monumento de Lisboa, simbolizando, numa espécie de alegoria, a barca de S. Pedro e o Papa conduzindo os jovens e a Igreja para uma nova época", explicou a porta-voz da Fundação.

Para Rosa Pedroso Lima, "haverá sempre várias leituras sobre o que quer que seja numa obra de arte, seja ela um selo ou uma ilustração. Esta é a leitura que o Vaticano faz e o objetivo é o de promover a Jornada Mundial da Juventude".

"Outras leituras e outros objetivos são abusivos em relação às intenções expressas pelo Vaticano", acrescentou, sublinhando que o mundo sabe que "o Papa Francisco é um Papa empenhado no respeito, na quebra de muros, no alargamento de fronteiras, na comunicação de povos, culturas e religiões, e essa é a mensagem fundamental do Papa. Sempre foi, continuará a ser e será na Jornada Mundial da Juventude".

O selo em causa tem um valor facial de 3,10 euros e uma tiragem de 45 mil unidades.

Já o carimbo comemorativo, em formato circular, que representa o logótipo oficial da JMJ de Lisboa, será usado pela agência dos correios "Arco delle Campane" (na Praça São Pedro) hoje e quarta-feira.