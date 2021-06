Mais um ano sem Santos Populares. Lisboa não vai ter arraias de Santo António

Lisboa não terá marchas populares nem arraiais de Santo António este ano © Pedro Rocha / Global Imagens

Neste ano volta a não haver arraiais de Santo António em Lisboa. A TSF sabe que a autarquia vai anunciar a proibição dos arraiais na cidade.

Esta é a decisão que faltava depois de, em maio, a Câmara de Lisboa ter anunciado que este ano não haveria marchas populares nem casamentos de Santo António.

Ao contrário do ano passado, em que o país estava em estado de emergência, a restauração vai estar aberta, aplicando-se as regras menos restritivas do estado de calamidade, o que deverá significar que os cafés e restaurantes poderão estar abertos até às 22h30, com um máximo de seis pessoas por mesa no interior e de dez por mesa nas esplanadas.

No Porto, Rui Moreira, presidente da Câmara, assegurou na segunda-feira que haverá festejos contidos, em três locais da cidade, devidamente autorizados. Será uma espécie de mini-feiras populares, e poderá mesmo não haver restrições à circulação na cidade.

Na segunda-feira, o presidente da Administração Regional de Saúde (ARS) de Lisboa, Luís Pisco, já tinha referido que era "demasiado cedo para começar a cantar vitória", e tinha dito, em declarações à TSF, que a Câmara de Lisboa iria esclarecer a população de que não haveria festejos dos Santos Populares.

