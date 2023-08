Lisboa repõe sinalética alusiva à tauromaquia e Bordalo II pinta-a no dia seguinte

© Reprodução Instagram/Bordalo II

A Câmara Municipal de Lisboa repôs o símbolo do 'toureiro e do touro' nos sinais rodoviários que indicam a direção para o Campo Pequeno, em Lisboa.

Em 2019, na era de Fernando Medina, e a pedido do PAN, a sinalética foi alterada. O símbolo foi tapado com um quadrado de vinil branco.

"Na altura, o PAN falou com o executivo de Fernando Medina e negociou. Pediu que fosse retirada toda a sinalética alusiva à tauromaquia e efetivamente foi feita essa alteração. Não queremos que este tipo de atividade seja um marco na nossa cidade, até do ponto de vista turístico. Os lisboetas já deixaram bem claro que não gostam de touradas e que não querem ver qualquer tipo de apoio público à tauromaquia", explica à TSF a porta-voz do PAN, Inês Sousa Real.

Quatro anos depois, a sinalética regressa às ruas de Lisboa e a deputada do PAN só vê um motivo para o "retrocesso": "o lobby da tauromaquia".

Inês Sousa Real considera sinalética um "retrocesso civilizacional" 00:00 00:00

"É lamentável que Carlos Moedas e o seu executivo tenham cedido ao lobby da tauromaquia (...) e que tenham tido este retrocesso civilizacional na cidade de Lisboa".

"Não é este o cartão de visita que queremos dar a quem nos vem visitar", acrescenta Inês Sousa Real.

Um dia depois da reposição da sinalética, o artista plástico, Bordalo II pintou com spray vermelho todas as placas que mostravam um toureiro e um touro e deixou a tinta escorrer, como símbolo do sangue derramado pelos animais na arena.

Inês Sousa Real diz que o gesto representa o "sentimento de todos os artistas".

"Efetivamente não deixa de ser mais uma mostra da posição dos artistas sobre o que se passa no Campo Pequeno. É mais uma vez a imaginação de Bordalo II, a demonstrar aquilo que de facto a realidade que todos conhecemos e às qual o estado tem fechado os olhos", considera.

A deputada do PAN deixa ainda um recado a Carlos Moedas para que destine o "dinheiro das sinaléticas" para apoiar a "verdadeira cultura".

Esta não é a primeira vez que Bordalo II protesta contra a tourada no Campo Pequeno. Em agosto de 2021 divulgou a pintura (segundo o próprio, de autores desconhecidos) da palavra "NÃO" no chão frente à arena.