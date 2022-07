Mais de 30 voos de e para Lisboa cancelados esta segunda-feira. Também há problemas no Porto

© Mário Cruz/Lusa

Após um fim de semana marcado pelo cancelamento de mais de uma centena de voos em Lisboa, esta segunda-feira já foram cancelados mais de 30 voos, entre eles 17 chegadas e 14 partidas.

De acordo com os dados divulgados pela ANA - Aeroportos de Portugal, no aeroporto Humberto Delgado, foram canceladas 31 voos, entre os quais as ligações da TAP com as cidades de Bilbao, Valência e Roma. A British Airways também cancelou dois voos que fariam a ligação entre Lisboa e Londres. O mesmo aconteceu com a EasyJet, que cancelou duas ligações entre Lisboa e Madrid.

No aeroporto Sá Carneiro, no Porto, não se realizam, esta manhã, os voos da EasyJet de e para a cidade francesa de Bordéus. Foi também cancelado o voo da TAP que tinha partida prevista do aeroporto de Orly, em Paris, para o Porto.

Os problemas observados em Lisboa estão a ser vividos em vários aeroportos nos Estados Unidos e na Europa.

Na origem destas situações estão falta de pessoal, greves e outros fatores externos agravantes, nomeadamente climáticos, relacionados com a Covid-19 ou com imprevistos, como é o caso do rebentamento do pneu de um jato particular que encerrou por algumas horas a pista do aeroporto de Lisboa, na tarde desta sexta-feira.

Na resposta enviada à Lusa, a ANA acentua que o "aeroporto de Lisboa implementou medidas para apoiar as companhias aéreas, nomeadamente a instalação de balcões móveis suplementares na área de transferências para reagendamento de voos", tendo também sido reforçadas as equipas de apoio aos passageiros e distribuição de águas.

Neste contexto, a ANA aconselha "os passageiros com voo marcado para hoje, para contactarem as companhias aéreas antes de se deslocarem para o aeroporto".