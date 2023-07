Os olhos da JMJ numa "onda rádio", para cegos e não só

Nos momentos em direto, o audiodescritor tem de ser levado pela emoção © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens (arquivo)

O trabalho envolve uma pequena equipa liderada por Josélia Neves, que vive e trabalha no Qatar, onde se estreou na audiodescrição de um grande evento, no ano passado, no Mundial de futebol.

Agora, a professora de tradução audiovisual inclusiva vai fazer a audiodescrição da JMJ, como se tratasse de "uma radionovela". Os episódios dividem-se em três: primeiro, a descrição ao vivo durante quatro celebrações; depois, a descrição dos espaços, colocada nas entradas dos recintos, "para que a pessoa cega possa ver de forma mais clara com a ponta dos dedos" e ainda a descrição de elementos simbólicos, como a Cruz peregrina, a imagem da Senhora de Fátima, o logótipo ou os confessionários. Neste caso, o material gravado está disponível na Internet, "para que as pessoas cegas possam chegar (ao recinto) já com noção do que vai existir".

Josélia Neves explica que "cada pessoa vai ter o próprio rádio", usará também os auriculares pessoais ou simplesmente, levará a rádio ao ouvido, para escutar a audiodescrição que será emitida em onda média.

Nos momentos em direto, o audiodescritor tem de ser levado pela emoção, "absorver através dos olhos e da pele, a energia que existe" no espaço. É um "nível de emoção diferente" aos dos jogos de futebol, garante Josélia, mas "a nossa obrigação será dar à pessoa cega, informação suficiente para que ela também se emocione e participe, na mesma medida da pessoa que vê".

A professora de tradução audiovisual sublinha que a audiodescrição "tanto serve à pessoa cega como serve à pessoa que vê, porque a audiodescrição acaba por orientar o olhar, acaba por justificar aquilo que vemos".