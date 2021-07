São agora 90 os concelhos que obrigam a apresentar teste ou certificado. Consulte a lista

Mariana Vieira da Silva © Lusa

Mariana Vieira da Silva, ministra de Estado e da Presidência, anunciou que se mantêm, após decisão do Conselho de Ministros, as restrições aprovadas a 8 de julho, isto é, as medidas de contenção que vigoraram durante a última semana. No entanto, são agora mais 40 os concelhos (de risco elevado ou muito elevado) a que se aplica a obrigatoriedade de apresentação de teste negativo à Covid-19 ou certificado digital no acesso a restaurantes para serviço de refeições no interior (até às 22h30) a partir das 19h00 de sexta-feira e até domingo, durante todo o dia, bem como aos feriados.

A manutenção das medidas restritivas justifica-se porque, nas palavras da ministra, o número de casos diários aumentou, mas o ritmo de transmissão é inferior durante esta semana: Mariana Vieira da Silva fala de um crescimento de mais de 50% na semana passada e de mais de 28% nesta semana.

"Enquanto tivermos um Rt maior do que um, teremos um aumento de casos", lembra a ministra, justificando também que a aplicação da matriz resulta em medidas mais restritivas.

Na última semana, 50 concelhos estavam sujeitos à apresentação obrigatória de teste à Covid-19 ou de certificado digital à entrada de restaurantes e empreendimentos turísticos, a partir desta semana são 90. Estes concelhos são agora:

- Risco elevado: Alcobaça, Alenquer, Arouca, Arraiolos, Azambuja, Barcelos, Batalha, Bombarral, Braga, Cantanhede, Cartaxo, Castro Marim, Chaves, Coimbra, Constância, Espinho, Figueira da Foz, Gondomar, Guimarães, Leiria, Lousada, Maia, Monchique, Montemor-o-Novo, Óbidos, Paredes, Paredes de Coura, Pedrógão Grande, Porto de Mós, Póvoa de Varzim, Rio Maior, Salvaterra de Magos, Santarém, Santiago do Cacém, Tavira, Torres Vedras, Trancoso, Trofa, Valongo, Viana do Alentejo, Vila do Bispo, Vila Nova de Famalicão, Vila Real de Santo António;

- Risco muito elevado: Albergaria-a-Velha, Albufeira, Alcochete, Almada, Amadora, Arruda dos Vinhos, Aveiro, Avis, Barreiro, Benavente, Cascais, Elvas, Faro, Ílhavo, Lagoa, Lagos, Lisboa, Loulé, Loures, Lourinhã, Mafra, Matosinhos, Mira, Moita, Montijo, Nazaré, Odivelas, Oeiras, Olhão, Oliveira do Bairro, Palmela, Peniche, Portimão, Porto, Santo Tirso, São Brás de Alportel, Seixal, Sesimbra, Setúbal, Silves, Sines, Sintra, Sobral de Monte Agraço, Vagos, Vila Franca de Xira, Vila Nova de Gaia, Viseu.

Mariana Vieira da Silva explica que só 15 dias da entrada em vigor desta restrição depois haverá uma avaliação da eficácia.

Ainda não é possível o levantamento de mais restrições, até pelo menos os novos instrumentos estarem "estabilizados", diz a ministra, apontando que 27 de julho é o dia de reunião dos peritos no Infarmed, onde se definirão o novo calendário e novas medidas.