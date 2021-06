"Tem de ser na base da denúncia." Polícia admite dificuldade de fiscalizar eventos familiares

Há "diversos quadros familiares, muitas vezes em locais reservados ou particulares" © Pixabay

Por Cristina Lai Men e Catarina Maldonado Vasconcelos 16 Junho, 2021 • 09:52 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A polícia diz precisar de clarificação para poder atuar e fiscalizar eventos familiares como batizados e casamentos com mais de dez pessoas. As novas regras preveem que os rastreios laboratoriais "devem" ser feitos "nos eventos de natureza familiar, designadamente festas de casamento, batizados e aniversários, bem como quaisquer outras celebrações similares, com reunião de pessoas fora do agregado familiar, aos profissionais e participantes, sempre que o número de participantes seja superior 10".

Paulo Santos, dirigente da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia, não esconde que será difícil fiscalizar festas mais particulares nestas circunstâncias de "enquadramento familiar", em que há "diversos quadros familiares, muitas vezes em locais reservados ou particulares ou privados".

"Tem de ser na base da denúncia, e essa atuação vai ser cada vez mais complexa se o normativo que sai cá para fora não estabelece as regras bem claras e objetivas, para que os polícias possam intervir nesse tipo de cenário", alerta o representante da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia.

Paulo Santos ainda não consultou o diploma com atenção, mas as regras de interferência policial não lhe parecem claras."Não diria que é uma missão impossível, mas certamente, para darmos cumprimento à missão de forma cabal, será necessário pôr-se efetivo e uma planificação clara do que é possível fazer", defende.

Ouça a explicação de Paulo Santos. 00:00 00:00

Para fiscalizar as regras da DGS, serão necessários também mais agentes, de acordo com o presidente da ASPP. Paulo Santos lamenta que essa realidade não seja levada em conta quando são emitidas estas normas contra a pandemia. "Este quadro de pandemia e este tipo de regras e normas que são aplicadas muitas vezes não têm em conta aquilo que é a realidade do efetivo policial."

"Vamos fazer o trabalho que está ao nosso alcance", garante, no entanto.

LEIA TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19