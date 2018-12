A PSP e GNR a reforçaram o dispositivo de segurança, sobretudo nas entradas de Lisboa e Porto, mas esta podia muito bem ter sido mais uma manhã normal de sexta-feira. Nos vários pontos de encontro para o protesto, marcados através das redes sociais, têm comparecido algumas dezenas de manifestantes, que pouca ou nenhuma mossa têm provocado.

Inspirado no movimento dos 'coletes amarelos' em França, o protesto "Vamos parar Portugal" afirma-se como apartidário, tendo sido convocado através das redes sociais. Os manifestantes pedem uma redução de impostos na eletricidade, a diminuição do IVA e do IRC para as micro e pequenas empresas, bem como o fim do imposto sobre produtos petrolíferos e a redução do IVA sobre os combustíveis para metade.

As várias ações de protesto fazem sentir-se, esta sexta-feira, em 17 locais por todo o país.

Grande Lisboa:

Na Ponte 25 de Abril, concentra-se um forte dispositivo policial junto às portagens da Ponte 25 de Abril. A unidade especial da polícia está a postos. Há cerca de 10 carrinhas de intervenção, uma ambulância e um reboque.

Trânsito parou momentaneamente, no sentido Lisboa-Almada, devido à ação de seis coletes amarelos. A circulação já foi normalizada.

Na Ponte Vasco da Gama, estão reunidos cerca de 30 coletes amarelos. Dispositivo da GNR está preparado para qualquer emergência.

Na A8, as forças de segurança estão a acompanhar 15 veículos que saíram de Torres Vedras, Malveira e Venda do Pinheiro. Marcha lenta no sentido Loures-Lisboa, entre os nós de Sobral de Monte Agraço e Malveira e entre a Malveira e Lousa. Há ainda fila entre Santo António dos Cavaleiros e Olival Basto.

Na CRIL, no sentido Sacavém-Algés, há fila antes do Túnel de Grilo até ao acesso para a Calçada de Carriche. No sentido Algés-Sacavém, há fila na zona de Odivelas.

No IC19, presença da PSP no viaduto de acesso ao Hospital Amadora Sintra, com veículo e reboque.

No Marquês de Pombal, verifica-se um grande aparato policial, com presença da Polícia de Trânsito. Corpo de Polícia de Intervenção está pronto para intervir. Coletes amarelos concentram-se numa passadeira, bloqueando o trânsito na estrada.

Grande Porto:

A Rotunda Francos, no acesso à Boavista, está bloqueada. No Nó de Francos, há lesados do BES a manifestarem-se.

Houve ocorrência de desacatos: os condutores de dois automóveis que pretendiam passar trocaram agressões com os manifestantes. As situações foram resolvidas com a intervenção da polícia.

Braga

Todas as entradas no norte de Braga, na rotunda das Infias, estão bloqueadas por mais de 50 coletes amarelos. Há registo de algumas altercações com automobilistas. Os manifestantes atiraram garrafas e deram pontapés a viaturas que tentaram furar o bloqueio.

Polícia retira carros e camiões retidos na variante do Cávado.

Faro:

Cerca de 50 coletes amarelos exibem tarjas onde se lê as frases «Combustíveis mais baixos», «Respeito pelo erário público», «Aqui não há partidos» e «Somos Portugal», envergando também bandeiras de Portugal.

Viseu:

No Rossio de Viseu, concentraram-se cerca de 30 manifestantes, que exibem tarjas. Foi colocado um colete amarelo na estátua de Viriato. Os manifestantes colocaram-se, depois, nas ruas adjacentes, para fazer parar o trânsito. A polícia já fez parar alguns coletes amarelos para fazer o trânsito fluir.

Leiria:

Protesto começou na rotunda do Estádio Municipal de Leiria, seguindo depois para a rotunda da Grelha e para a zona oeste da cidade, onde estão reunidos cerca de 60 coletes amarelos. Já se ouve o "Grândola, Vila Morena".

Leiria Foto: Cláudio Garcia

Coimbra:

Na rampa de saída do IC2 para a rotunda da Casa do Sal, a polícia impediu os coletes amarelos de fecharem a estrada. Jipe bloqueia uma via da faixa de rodagem.

