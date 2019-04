Governo dá conselhos para renovar (sem demoras) o Cartão de Cidadão e passaporte

O Ministério da Justiça garante que as demoras no agendamento para renovar o Cartão de Cidadão e o passaporte afetam especialmente a região da Grande Lisboa e estão relacionadas, sobretudo, com o Brexit e a nova lei da nacionalidade que levou mais estrangeiros a pedirem a cidadania portuguesa.

No esclarecimento que enviou à TSF, o Governo dá ainda uma série de conselhos, referindo que as filas se devem aos muitos cidadãos que optam por se dirigir aos serviços à mesma hora "imediatamente antes da abertura". Só no Campus da Justiça há cerca de 150 pessoas que estão à porta muito antes do horário da abertura.

"Os cidadãos poderiam ser atendidos e sem significativo tempo de espera, se se dirigissem com uma cadência regular ao longo das primeiras 5 horas da manhã, com tempos de espera que não ultrapassariam os 15 minutos", aconselha o Governo.

Ou seja, "recomenda-se que as pessoas procurem os serviços ao longo de todo o horário de atendimento, desde a abertura até ao encerramento, e que utilizem as opções online se forem cidadãos com mais de 60 anos que procurem um desconto de 10% ou cidadãos que tenham completado 25 anos, para pedido de 2ª via, e também queiram a mesma redução de 10% na taxa a pagar.

O Ministério sublinha ainda que o Instituto dos Registos e Notariado "alerta o cidadão, com uma antecedência de 60 dias, que deve planear a renovação do seu documento de identificação enviando um aviso e remetendo para o efeito o endereço onde pode realizar o agendamento do seu pedido e entrega".

Ou seja, justifica-se um agendamento bem antecipado, via online, "evitando a elevada concentração, em simultâneo, nos mesmos locais de atendimento e imediatamente antes da de abertura dos serviços ao público, com a consequente dilação dos tempos de espera e encerramento antecipado de senhas".

