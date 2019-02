Melhor Guarda-Roupa

PUB

A atriz Melissa McCarthy entra no palco com um figurino, no mínimo, original para anunciar o primeiro Óscar da noite para "Black Panther" e Ruth E. Carter agradeceu ao realizador Spike Lee pela entrada na indústria. O filme está nomeado para sete estatuetas.

Foto: DR

Melhor Caracterização

O terceiro Óscar da noite vai para a fantástica transformação de Christian Bale que interpreta Dick Cheney no filme "Vice".

Foto: DR

Melhor Documentário

"Free Solo" vence o Óscar que tem um sabor português. O documentário tem na ficha técnica Joana Niza Braga e Nuno Bento, da equipa de som. Eles são, respetivamente, "foley mixer" e "foley artist".

Melhor Atriz Secundária

E o primeiro Óscar da noite vai para... Regina King pela interpretação em "Se Esta Rua Falasse". É o primeiro Óscar da atriz.

Foto: Mike Blake/Reuters

Queen com Adam Lambert abrem a festa dos Óscares

"We Will Rock You" e "We Are the Champions" foram as músicas escolhidas para o início da 91.ª edição dos Óscares.

Lady Gaga pode vencer dois Óscares esta noite

É apenas a segunda vez que há uma atriz nomeada também na categoria de Melhor Canção Original. O ano passado estava nomeada Mary J. Blige por "Mudbound - As Lamas do Mississipi" e este ano é a vez de Lady Gaga por "Assim Nasce Uma Estrela".

Foto: Mario Anzuoni/Reuters

Melissa McCarthy pode vencer um Óscar e um Razzie no mesmo ano

É a segunda atriz a ser nomeada no mesmo ano para um Óscar de Melhor Atriz ("Can You Ever Forgive Me?") e para um Razzie ("Pela Hora da Morte"). Antes dela, em 2009, Sandra Bullock acabaria por vencer os dois prémios: um Óscar por "Um Sonho Possível" e um Razzie por "Nada Mais que Steve".

Foto: Mario Anzuoni/Reuters

Tommy Hilfiger vence o Óscar de melhores sapatos da noite

Foto: Mario Anzuoni/Reuters

Realizador Spike Lee vai homenagear Prince

O cineasta está nomeado pela primeira vez. Se vencer, é o primeiro realizador negro a conseguir a estatueta dourada.

Histórias reais, um remake e até um filme de super-heróis... Eis os nomeados para Melhor Filme

Recordamos aqui os oito nomeados para Melhor Filme. A festa dos Óscares acontece daqui a pouco em Hollywood e a TSF vai acompanhar em direto.

Óscares: as curiosidades e os números de edição deste ano

Na contagem decrescente para a 91.ª edição dos Óscares, reunimos algumas das curiosidades e estatísticas sobre os nomeados deste ano.

Óscares mais femininos, mas pouco...

Um ano depois dos movimentos #MeToo e #Time'sUp e de uma noite dos Óscares cheia de discursos no feminino, Hollywood vai dando alguns passos a caminho da paridade. Na 91.ª edição dos Óscares, 28 por cento dos nomeados são mulheres, o número mais alto da história.

Glenn Close está nomeada pela sétima vez mas nunca venceu. Esta noite veio vestida de Óscar

Foto: Mario Anzuoni/Reuters

Parece que este ano a cor da passadeira vermelha é... o rosa

Uma das muitas polémicas dos Óscares deste ano

Numa semana, Hollywood estremeceu. Tudo começou quando a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou que Fotografia, Montagem, Curta-Metragem em Imagem Real e Caracterização seriam as categorias relegadas para o intervalo, ou seja, seriam visíveis em streaming mas não para os espetadores de televisão.

Há 30 anos não correu bem. Como será esta cerimónia sem anfitrião?

Esta é a quinta vez que a festa dos Óscares não tem um apresentador principal após a desistência polémica de Kevin Hart. Ao longo dos anos, também houve várias duplas e até seis apresentadores ao mesmo tempo. A última vez que a Academia dispensou um anfitrião foi em 1989. Nesse ano, a cerimónia abriu com um número musical protagonizado pelo ator Rob Lowe... e pela Branca de Neve.