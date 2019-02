Dos oito nomeados para Melhor Filme, cinco têm personagens homossexuais. Destes, três são protagonistas ("Bohemian Rhapsody", "A Favorita", "Green Book - Um Guia Para a Vida") e dois têm personagens secundárias, como o melhor amigo de Lady Gaga em "Assim Nasce Uma Estrela" e a filha de Dick Cheney em "Vice".

Há também um número recorde de personagens homossexuais (assumidas ou não) entre as nomeações para todas as categorias de interpretação: Melhor Ator para Rami Malek ("Bohemian Rhapsody"); Melhor Atriz para Olivia Colman ("A Favorita") e Melissa McCarthy ("Can You Ever Forgive Me?"); Melhor Ator Secundário para Mahershala Ali ("Green Book - Um Guia Para a Vida"); Melhor Atriz Secundária para Emma Stone e Rachel Weisz (ambas por "A Favorita").

Quatro anos depois do nascimento da hashtag #OscarsSoWhite, a Academia tem gradualmente dado mais espaço a outras raças e etnias. Em 2016, o anfitrião Chris Rock comentava, de forma sarcástica, a ausência de diversidade nas nomeações.

Este ano, entre as longas-metragens, três são focadas em personagens negras: "Green Book - Um Guia Para a Vida", "BlacKkKlansman" e "Black Panther" que é visto como a celebração da cultura negra e pode tornar-se o primeiro filme de super-heróis a ganhar o Óscar de Melhor Filme.

Na categoria de Melhor Realizador, Spike Lee obteve a sua primeira nomeação, mas é apenas o sexto realizador negro a alcançar a distinção depois de John Singleton, Lee Daniels, Steve McQueen, Barry Jenkins e Jordan Peele. Nenhum venceu a estatueta até hoje.

Ainda na categoria de realização, é a primeira vez que há três cineastas estrangeiros entre os nomeados: o mexicano Alfonso Cuáron, o grego Yorgos Lanthimos e o polaco Pawel Pawlikowski. A última vez que aconteceu remonta a 1976, quando o sueco Ingmar Bergman e a italiana Lina Wertmüller foram nomeados.

Quanto a cineastas latinos, Alfonso Cuáron dá continuidade à presença mexicana (vitoriosa, por sinal) nesta categoria. Em 2013, Cuáron venceu com "Gravidade", Alejandro G. Iñárritu bisou com "Birdman" e "The Revenant: O Renascido" em 2014 e 2015, e Guillermo del Toro venceu no ano passado com "A Forma da Água". Alfonso Cuáron é também a primeira pessoa a ser nomeada para Melhor Realizador e Melhor Fotografia pelo mesmo filme ("Roma").

Esta edição dos Óscares também marca a primeira vez que duas atrizes latinas, Yalitza Aparicio e Marina de Tavira, são nomeadas no mesmo ano. Yalitza Aparicio é apenas a quarta latina a ser nomeada para Melhor Atriz depois de Fernanda Montenegro ("Central do Brasil"), Salma Hayek ("Frida") e Catalina Sandino Moreno ("Maria Cheia de Graça").

Ainda na categoria de Melhor Atriz, esta é apenas a segunda vez que há uma atriz nomeada também na categoria de Melhor Canção Original. O ano passado estava nomeada Mary J. Blige por "Mudbound - As Lamas do Mississipi" e este ano é a vez de Lady Gaga por "Assim Nasce Uma Estrela".

Já Melissa McCarthy é a segunda atriz a ser nomeada no mesmo ano para um Óscar de Melhor Atriz ("Can You Ever Forgive Me?") e para um Razzie ("Pela Hora da Morte"). Antes dela, em 2009, Sandra Bullock acabaria por vencer os dois prémios: um Óscar por "Um Sonho Possível" e um Razzie por "Nada Mais que Steve".

Amy Adams soma e segue. A seguir a Thelma Ritter, soma o maior número de nomeações na categoria de Melhor Atriz Secundária sem vencer. E se somarmos as duas categorias de interpretação, ela (com 6) e Glenn Close (com 7) são as atrizes que mais vezes foram nomeadas sem vencer qualquer Óscar. Noutra curiosidade, Amy Adams e Christian Bale já foram nomeados pelos mesmos filmes três vezes ("The Fighter - Último Round", "Golpada Americana" e "Vice").

"A Favorita" vê as três atrizes nomeadas: Olivia Colman, Emma Stone e Rachel Weisz. Não é inédito mas aconteceu poucas vezes. Por exemplo, em 1939 com "E Tudo o Vento Levou" (Vivien Leigh, Hattie McDaniel e Olivia de Havilland). Aliás, Hattie McDaniel foi mesmo a primeira afro-americana a vencer um Óscar.

Um cast feminino repleto de nomeações também aconteceu em 1950 com "Eva" (Bette Davis, Anne Baxter, Celeste Holm e Thelma Ritter); em 2008 com "Dúvida" (Meryl Streep, Amy Adams e Viola Davis); ou em 2011 com "As Serviçais" (Octavia Spencer, Viola Davis e Jessica Chastain).

Sam Rockwell é o primeiro ator a ser nomeado pela interpretação de um Presidente dos Estados Unidos ainda vivo. No filme "Vice", o ator é George W. Bush.

Na animação, "Mirai" é o primeiro filme nomeado do Japão que não passou pelas mãos dos estúdios Ghibli.