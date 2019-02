Na edição do ano passado, houve vários discursos fortes, mas a vencedora do Óscar de Melhor Atriz Frances McDormand destacou-se. A atriz colocou a estatueta no chão, disse que o discurso ia ser longo e pediu às mulheres que estavam nomeadas para se levantarem e celebrarem com ela.

PUB

"Olhem à vossa volta. Todas temos histórias para contar e projetos para financiar. Não falem connosco sobre isso nas festas desta noite. Convidem-nos para ir aos vossos escritórios daqui a uns dias ou podem ir aos nossos, o que for mais conveniente", afirmou. Frances McDormand pediu ainda aos colegas que se encontravam na sala para adicionarem uma cláusula de inclusão nos seus contratos, cláusula que obriga os estúdios a garantirem diversidade nas equipas de produção.

Depois deste discurso, um dos grandes estúdios de Hollywood, Warner Bros., adotou novas políticas neste sentido e atores, que também são produtores, como Matt Damon e Michael B. Jordan comprometeram-se a promover a cláusula de inclusão. No entanto, até agora, a Warner Bros., foi o único grande estúdio a assumir o compromisso.

A jornalista Cláudia Arsénio conta esta semana cinco histórias dos Óscares. Ouça aqui a de hoje, com sonorização de Pedro Simões Ribeiro

A agência Reuters entrevistou Kalpana Kotagal, uma advogada de direitos civis que ajudou a desenvolver o conceito legal da cláusula de inclusão, que explicou que esta medida está a servir também para encorajar a contratação de pessoas de outras raças e etnias, homossexuais, portadores de deficiência e pessoas mais velhas.

A advogada deu o exemplo do filme "Hala", que estreou no Festival de Sundance, em que os produtores preencheram a maioria das vagas técnicas com mulheres.

Mas vamos a números...

De acordo com um estudo citado pela Reuters ("The Annenberg Inclusion Initiative", da Universidade do Sul da califórnia), 40 dos 100 filmes mais vistos em 2018 tinham uma mulher como protagonista, o número mais alto desde que esta contabilização começou a ser feita há 12 anos. Estes 40 filmes incluem alguns dos nomeados deste ano para Melhor Filme, como "Assim Nasce Uma Estrela", "A Favorita" e "Roma".

Na 91.ª edição dos Óscares, 28 por cento dos nomeados são mulheres, o número mais alto da história.

No entanto, numa das categorias mais importantes - Melhor Realizador - não há nenhuma mulher nomeada e ao longo dos 91 anos dos Óscares apenas cinco chegaram a essa posição. Dessas cinco, apenas Kathryn Bigelow venceu em 2009.

Isto leva-nos ao "4 percent Challenge" ("Desafio dos 4%", em português), proposto pelo "The Annenberg Inclusion Initiative" e pelo movimento "Time"s Up", que foi anunciado oficialmente no Festival de Sundance.

O nome é uma referência direta à percentagem de filmes que foram realizados por mulheres na última década. O desafio pede um compromisso por parte dos estúdios e das produtoras para anunciarem pelo menos um filme realizado por uma mulher nos próximos 18 meses.

A Universal Pictures foi o primeiro grande estúdio a aderir ao desafio e, desde então, outros sete estúdios e mais de 120 atores, produtores e argumentistas comprometeram-se com o "4 percent Challenge".

Leia também:

- A "guerra" de quatro Óscares que quase ficaram para o intervalo

- Nem 8 nem 80. Óscares sem apresentador ou com meia dúzia?

- Portugal nos Óscares: 39 tentativas, zero nomeações

- Óscares: as curiosidades e os números de edição deste ano​​​​​​​