Três dias apenas depois de ter anunciado que seria o novo apresentador principal dos Óscares, o comediante Kevin Hart confirmava que iria renunciar o papel de anfitrião de uma das noites mais aguardadas de Hollywood.

Em causa estiveram mensagens antigas de Kevin Hart com conteúdo homofóbico, publicadas no Twitter entre 2009 e 2011, que geraram polémica. O comediante, muito popular nos Estados Unidos, acabaria por pedir desculpa, mas a Academia de Hollywood e a televisão ABC ficaram com um problema entre mãos.

No início de fevereiro, um anúncio surpresa. Pela primeira vez em 30 anos, a festa dos Óscares não terá um apresentador principal e foram convidados vários artistas para anunciar os vencedores ao longo da noite. Nomes como Awkwafina, Daniel Craig, Chris Evans, Tina Fey, Whoopi Goldberg, Brie Larson, Jennifer Lopez, Amy Poehler, Maya Rudolph, Amandla Stenberg, Charlize Theron, Tessa Thompson e Constance Wu.

A última vez que a Academia dispensou um anfitrião foi em 1989. Nesse ano, a cerimónia abriu com um número musical protagonizado pelo ator Rob Lowe... e pela Branca de Neve.

Um pequeno musical de 11 minutos produzido por Allan Carr, produtor de "Grease", que incluía também novos talentos do cinema. No entanto, correu tão mal que, no final, 17 celebridades assinaram uma carta aberta ao produtor para condenar o trabalho feito na 61.ª edição dos Óscares e a carreira de Allan Carr não voltou a recuperar.

Do legado de Allan Carr não sobraram apenas más memórias, pois é graças ao produtor que até hoje se diz "And the Oscar goes to..." ("E o Óscar vai para...") em vez de "And the winner is..." ("E o vencedor é...").

Antes de 1989 já tinham existido quatro cerimónias sem apresentador. A primeira vez foi em 1939, curiosamente o ano em que o prémio começou a ser chamado de "Óscar".

Depois, em três anos importantes da história norte-americana, entre 1969 e 1971, não houve um apresentador principal e sim "amigos dos Óscares", ou seja, atores e atrizes convidados para apresentar as categorias.

Até aos anos 50, a Academia foi variando entre um apresentador ou uma dupla. A partir de 1958, foram várias as vezes em que a cerimónia teve entre três a seis apresentadores oficiais, uma opção abandonada em 1986, ano em que Alan Alda, Jane Fonda e Robin Williams coapresentaram a festa do cinema.

No total, em 91 anos de Óscares houve 62 edições com apenas um anfitrião, 23 edições apresentadas por mais do que um apresentador, cinco edições sem apresentador principal e um ano sem cerimónia (1933).

