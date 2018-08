Bas Dost fora dos convocados e Matheus Pereira de saída do Sporting

O Sporting divulgou, esta sexta-feira, a convocatória para a partida frente ao Feirense, que tem algumas novidades.

De fora dos eleitos do treinador José Peseiro é notória a ausência do avançado holandês Bas Dost e do guarda-redes italiano Viviano (os dois encontram-se lesionados). Já o extremo Matheus Pereira está de saída dos "leões", para jogar no Nuremberga da I liga alemã, até ao final da época, por empréstimo do Sporting, anunciou o clube germânico.

O brasileiro tinha voltado a ser opção no dérbi frente ao SL Benfica (não saiu do banco de suplentes), no sábado passado (1-1), após ter ficado de fora nas partidas anteriores, diante do Moreirense (foi convocado, mas ficou na bancada) e com o Vitória de Setúbal , no jogo de estreia em Alvalade, para o campeonato. O jogador de 21 anos, que na época passada esteve emprestado ao Desportivo de Chaves (8 golos, em 30 jogos), não chegou a fazer nenhum jogo oficial pelo clube de Alvalade, neste início de temporada, apesar de se ter destacado na pré-época.

Excluídos da lista de convocados ficaram também os médios Josip Misic e Wendel, que tinham sido chamados para o dérbi na Luz, e o extremo Carlos Mané, que já na jornada passada não tinha sido selecionado. O reforço italiano Stefano Sturaro , emprestado pela Juventus ao Sporting, até ao final da presente temporada, encontra-se em Turim a recuperar de lesão, sendo que só deve começar a competir daqui a dois meses.

Por outro lado há duas grandes novidades, para o jogo que se realiza este sábado às 21h00, no Estádio José Alvalade. Os últimos dois reforços do emblema verde e branco, Gudelj e Diaby , estreiam-se na convocatória de Peseiro.