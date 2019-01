É dia de dupla estreia na Luz. Passaram três dias desde a saída de Rui Vitória do comando técnico do Benfica e Bruno Lage, que orientava a equipa B dos encarnados , cumpre o primeiro jogo como "treinador interino" da formação principal.

Na equipa do Rio Ave há, também, novo líder: Daniel Ramos foi o escolhido para suceder a José Gomes (que saiu de Vila do Conde para ir treinar o Reading, do Championship) como treinador da equipa. O técnico de 48 anos iniciou a época ao serviço do GD Chaves, mas as apenas duas vitórias e um empate em 12 jogos ditaram a sua saída.

Na Luz, a partida começou com mais Lage do que Ramos. O treinador que assegura a transição encarnada entre Rui Vitória e "aquele cujo nome ainda não se conhece" foi muito interventivo desde o primeiro minuto de jogo.

A primeira oportunidade da partida pertenceu aos encarnados: Seferovic pica a bola sobre toda a defensiva vila-condense e isola Cervi. No frente a frente com Léo, o argentino não conseguiu colocar a bola dentro da baliza.

A resposta dos homens do Norte não se fez esperar: Galeno conclui um contra-ataque com um remate forte e colocado que esbarra na testa de Rúben Dias. Durou 15 minutos a paz na estreia de Bruno Lage.

O Rio Ave sobe pelo flanco direito do seu ataque e Carlos Vinícius aparece no interior da grande área encarnada. O ponta-de-lança brasileiro consegue tirar o cruzamento para o compatriota Gabrielzinho que, em esforço, fez o primeiro na Luz. Na guerra das estreias, Daniel Ramos entrava melhor e marcava pontos juntos dos adeptos vila-condenses.

Volvidos cinco minutos, Bruno Lage levou mesmo a mão à testa. Matheus Reis cruza a partir do flanco esquerdo (quase um pontapé de canto) e Bruno Moreira aparece ao segundo poste a cabecear para o fundo da baliza de Vlachodimos. Jardel e Rúben Dias ficaram a ver o português voar ao encontro da bola.

O jogo na Luz ganhava contornos de grande intensidade, embora nas bancadas reinasse a apreensão. João Félix quis mudar essa situação e decidiu pegar na bola a partir do corredor central, fez uma simulação e soltou em Cervi. O argentino cruzou para o centro da grande área e ofereceu a Seferovic o seu quinto golo no campeonato. O suíço só teve de tocar a bola por entre as pernas de Léo Jardim. Meia hora de jogo e a Luz já tinha visto três golos.

Pois bem, nem um minuto passou até que visse o quarto. Seferovic olhou para o seu interior e pareceu encarnar Maradona. Galgou terreno pelo corredor direito do ataque e só parou já dentro da grande área, onde ofereceu a bola a João Félix. O "miúdo" ainda tirou um adversário da frente e fuzilou a baliza defendida por Léo Jardim. Bruno Lage respirava de alívio, Daniel Ramos via uma vantagem de dois golos escapar-lhe por entre os dedos.

Depois de entrarem a perder, os encarnados podiam mesmo ter ido para o intervalo a vencer, mas João Félix não conseguiu converter o autêntico penálti em movimento que Seferovic lhe ofereceu mesmo em cima da pausa.

O jogo na Luz recomeçou com um outro momento Maradona, desta vez da autoria de Grimaldo. O espanhol passou por três adversários e, a escassos metros da baliza, atirou ao poste.

No ataque do Rio Ave passava, de quando em vez e a alta velocidade, um certo extremo brasileiro. Galeno fez questão de sublinhar a sua capacidade atlética quando, aos 55 minutos, disparou em direção à baliza encarnada... quando lá chegou, Vlachodimos colocou-lhe um travão e ficou-lhe com o esférico.

Gabrielzinho fez o primeiro aos 16 minutos.

Bruno Moreira dilatou a vantagem do Rio Ave aos 20'.

Seferovic reduziu aos 26'.

João Félix fez o empate aos 31'.

Onze do SL Benfica: Odysseas, André Almeida, Rúben Dias, Jardel, Grimaldo, Fejsa, Pizzi, Salvio, Cervi, João Félix e Seferovic.

Onze do Rio Ave: Léo Jardim, Nadjack, Nélson Monte, Buatu, Matheus Reis, Gabriel, Jambor, Schmidt, Galeno, Bruno Moreira e Carlos Vinícius.

Suplentes do Benfica: Svilar, Samaris, Gedson, Krovinovic, Zivkovic, Ferreyra e Castillo.

Suplentes do Rio Ave: Paulo Vítor, Miguel Rodrigues, Junio Rocha, Afonso Figueiredo, Leandrinho, Vitó e Furtado.

O árbitro do jogo é Luís Godinho, sendo que o VAR é Jorge Sousa.

Os encarnados estão na quarta posição, a sete pontos do líder do campeonato FC Porto, posição para qual caíram após a derrota por 2-0 em Portimão. Já os vila-condenses estão na 10.ª posição, com 19 pontos.