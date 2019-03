Paulo Flores: "Tenho esta lusofonia dentro de mim"

Ondjaki. Pepetela. Jorge Amado. José Saramago. Iemanjá. Oxum. Quando Paulo Flores subir ao palco instalado no Farol da Barra, em Salvador, levará todos estes nomes para o concerto que reúne alguns dos maiores nomes da música lusófona - e que é um dos momentos altos do Festival da Língua Portuguesa (FELPO).

Na cidade baiana de Salvador, onde decorre o festival, encontrámo-lo em estúdio, pouco antes de fazer os últimos preparativos para o espetáculo, no qual o músico vai tentar fazer mais um hino ao semba e aos tons tradicionais angolanos, mas sobretudo à lusofonia.

"Na minha cabeça vai estar toda a expressão artística lusófona, que é uma palavra que por vezes precisa de ser discutida de outra forma", diz Paulo Flores, que assume: "No fundo, nem todos muitas vezes nos identificamos com essa palavra. E penso que, no exercício dessa expressão, também é importante fazê-lo".

Em entrevista à TSF, o músico angolano afirma que a questão da lusofonia pode levar a alguma "ambiguidade", mas sublinha que essa é também uma forma de continuar uma "procura".

"A procura surge também por respeito a quem me ensinou. Amália Rodrigues, Ary dos Santos, Carlos do Carmo. Todos eles ensinaram-me na dicção, no respeito pelas palavras, na forma de dizer as palavras", salienta o músico, que, notando a origem africana e os muitos anos passados em Portugal, garante: "Tenho esta lusofonia dentro de mim".

Excerto da conversa de João Alexandre com o músico angolano Paulo flores, na antecipação do concerto que decorre esta sexta-feira, em Salvador, na Bahia, integrado no FELPO - o Festival de Língua Portuguesa.

No palco do concerto, além de Paulo Flores vão estar nomes como Ana Moura, António Zambujo, Saulo ou Daniela Mercury, representando Angola, Brasil e Portugal, num espetáculo sobre o qual deposita grandes expectativas. "Tudo isto faz parte desse encontro que, no palco, espero que seja abençoado e que todos nos possamos sentir mais próximos uns dos outros".

Durante o concerto, esperam-se parcerias entre os músicos, mas alguns duetos programados estão ainda no segredo dos deuses. Mas, para o músico angolano, além do desempenho artístico, o momento é também aproveitado como uma possibilidade de reencontrar alguns amigos.

"No meu caso, com o António Zambujo e Ana Moura há um grande respeito, é uma forma de estar que faz que, quando nos vemos, matamos saudades e temos sempre vontade de estar juntos e influenciamo-nos uns aos outros", sublinha o músico.

O Festival da Língua Portuguesa (FELPO) é organizado numa parceria entre a Prefeitura de Salvador e o Global Media Group, do qual faz parte a TSF. Além da música, até sábado, há ainda outras iniciativas dedicadas à literatura ou à gastronomia.

