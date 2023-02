Ordem da Liberdade para Zelensky "é mais do que merecida"

© Paulo Cunha/Lusa (arquivo)

A ministra da Defesa, Helena Carreiras considera que a decisão de Marcelo Rebelo de Sousa de atribuir a Volodymyr Zelensky o Grande-Colar da Ordem da Liberdade é uma distinção "mais do que merecida".

Questionada em Bruxelas à margem da reunião na sede da Aliança Atlântica, Helena Carreiras afirma que a distinção atribuída por Marcelo Rebelo de Sousa poderia estender-se ao "povo e forças armadas" da Ucrânia.

"Não tinha conhecimento, mas parece-me muito bem, acho que é uma distinção mais do que merecida para alguém que está a lutar com a determinação, a persistência e a coragem do presidente Zelensky", afirmou a ministra, considerando que esta "é também uma distinção, creio, para o seu povo e para as próprias forças armadas ucranianas".

A Presidência da República anunciou na tarde desta quarta-feira que Marcelo Rebelo de Sousa vai condecorar o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, com a Ordem da Liberdade.

"O Presidente da República tencionava anunciar no dia 24 deste mês, data em que se completa um ano sobre a agressão da Rússia contra a Ucrânia, a condecoração do Presidente Zelensky. Tendo em conta a iniciativa parlamentar sobre esta matéria, anuncia desde já que decidiu atribuir ao Presidente da Ucrânia a Grande-Colar da Ordem da Liberdade", lê-se na nota da Presidência da República.