Ponta Delgada, Braga, Aveiro e Évora finalistas a Capital Europeia da Cultura em 2027

As cidades de Ponta Delgada, Braga, Aveiro e Évora são finalistas a Capital Europeia da Cultura em 2027, anunciou esta sexta-feira a organização, em Lisboa.

Estas quatro cidades foram escolhidas entre 12 municípios que apresentaram uma candidatura e passam para a fase final do processo de escolha da Capital Europeia da Cultura em 2027.

Foram submetidas candidaturas por Aveiro, Braga, Coimbra, Évora, Faro, Funchal, Guarda, Leiria, Oeiras, Ponta Delgada, Viana do Castelo e Vila Real.

O anúncio das cidades finalistas foi feito esta sexta-feira em conferência de imprensa no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, no culminar de uma semana de audiências com as delegações de cada cidade candidata.

As candidaturas foram avaliadas por um júri que integrou representantes do Parlamento Europeu, do Conselho Europeu, da Comissão Europeia, do Comité das Regiões e do Ministério da Cultura de Portugal.

No anúncio das quatro cidades finalistas, a presidente do júri, Beatriz Garcia, nomeada pela Comissão Europeia, afirmou que em todas as candidaturas apresentadas se verificou a existência de "uma dimensão poética e [de] uma verdadeira celebração da língua portuguesa".

Na sessão, a ministra da Cultura, Graça Fonseca, enalteceu o elevado número de cidades candidatas e sublinhou que a vencedora deverá "implementar uma visão estratégica para a Cultura, e que não se circunscreva a curto prazo".

Graça Fonseca apelou ainda a que o projeto cultural da cidade vencedora privilegie "o envolvimento de todos os cidadãos e em especial os grupos sociais sub-representados e em risco de exclusão".

De acordo com o Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais (GEPAC), a cidade escolhida para Capital Europeia da Cultural 2027 será designada entre dezembro deste ano e janeiro de 2023.

Em 2020, o Ministério da Cultura revelou que a verba disponível para a Capital Europeia da Cultura 2027 será de 25 de milhões de euros.

A Capital Europeia da Cultura é uma iniciativa comunitária, que teve início em 1985 e tem como objetivo promover anualmente a dinamização cultural e a qualidade de vida de diferentes cidades da Europa.

No passado, três cidades portuguesas receberam o título de Capital Europeia da Cultura: Lisboa, em 1994, Porto, em 2001, e Guimarães, em 2012.

Em 2027, o título de Capital Europeia da Cultura vai ser partilhado entre uma cidade portuguesa e uma da Letónia.

Este ano, as capitais europeias da Cultura são Novi Sad, na Sérvia, Esch-sur-Alzette, no Luxemburgo, e Kaunas, na Lituânia.

Atenas foi a escolha para a primeira Capital Europeia da Cultura em 1985.