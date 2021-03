"Aliança entre PS e narrativa de Ricardo Salgado é execrável"

© Tiago Petinga/Lusa (arquivo)

É com duras críticas que o PSD reage ao requerimento do PS para mais explicações de Cavaco Silva, Durão Barroso, Passos Coelho e Carlos Moedas. Duarte Pacheco fala numa "aliança entre PS e narrativa de Ricardo Salgado" e que classifica de "execrável".

"Esta aliança entre o PS e a narrativa de Ricardo Salgado é inaceitável, inesperada, execrável."

"Sem dados novos, com base no depoimento, que já tinha acontecido na primeira comissão de inquérito, de administradores propostos por Ricardo Salgado, o PS vem abraçar a narrativa de Ricardo Salgado sobre a viabilidade do BES. Algo incompreensível. Esta aliança entre o PS e a narrativa de Ricardo Salgado é inaceitável, inesperada, execrável", nota Duarte Pacheco.

O deputado social-democrata lembra que o governo de Passos Coelho "nunca foi confrontado com uma proposta concreta de recapitalização do BES, fosse pública ou privada", e que como esta comissão de inquérito está a investigar "aquilo que o governo do PS fez, o seu comportamento, a alienação do banco, o modo como acompanhou a gestão e automaticamente o comportamento do PS alterou-se".

"Passou de responsabilidade a irresponsabilidade", critica Duarte Pacheco.

"Basta de brincar com os portugueses."

"Basta de brincar com os portugueses! O PS brincou durante anos com o Novo Banco e está hoje a brincar com o parlamento e com esta comissão de inquérito", nota o deputado deixando um apelo para que o "bom senso impere", de modo a que "o parlamento não saia mais desprestigiado por comportamentos de brincadeira" do Partido Socialista.