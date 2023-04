Preços base aumentam e IVA zero sem "repercussão desejada", mas há "diminuição de 3,36%"

A Deco Proteste diz que por alguma razão os preços subiram e o IVA zero está a ser aplicado numa base superior © Leonardo Negrão/Global Imagens (arquivo)

O IVA zero entrou esta terça-feira em vigor, mas a Deco Proteste alerta que, apesar de a maioria dos preços terem baixado, essa diminuição não teve a "repercussão desejada", porque "houve uma alteração ao nível do preço base".

"A grande maioria dos produtos baixou de preço, mas há uma diminuição de apenas 3,36%. A única exceção são dois produtos: a carne de novilho para cozer e a couve-flor que aumentaram o preço. A verdade é que não baixou o preço na proporção de 6%, ou seja, houve uma alteração ao nível do preço base que, deixando de aplicar os 6% de IVA e aplicando 0%, não tem a repercussão desejada", disse a diretora de comunicação da Deco Proteste, Rita Rodriges, à TSF, com base na análise feita entre os preços de segunda e terça-feira.

Rita Rodrigues afirma que os casos em que os preços aumentaram podem estar justificados pela oscilação normal dos produtos frescos.

"Na prática, quer dizer que por alguma razão os preços subiram e que o IVA zero está a ser aplicado, mas sobre uma base superior. Nos produtos em que o preço não só não diminuiu, como aumentou, nós sabemos que têm oscilações normais, até porque são produtos frescos, portanto, poderá estar justificado. Quando nós falamos num cabaz, não conseguimos encontrar, mas não significa que não exista, uma razão transversal e permita tirar esta conclusão para todo o tipo de produtos", afirma.

Na análise a um cabaz de 41 produtos, a Deco Proteste revela que o preço total era 138,77 euros na segunda-feira e esse preço com IVA zero totalizaria 130,92 euros. Já nesta terça-feira, o valor total dos 41 produtos é de 134,11 euros, com a aplicação da isenção de IVA. Ou seja, o preço real baixou 4,66 euros, mas, caso já estivesse em vigor o IVA zero, o valor era 3,20 euros superior.

O IVA zero no cabaz de alimentos essenciais determinado pelo Governo entrou esta terça-feira em vigor.

A lista de produtos alimentares que passarão a estar isentos de IVA - na sequência de um pacto tripartido assinado entre o Governo e os setores da produção e da distribuição alimentar - inclui legumes, carne e peixe nos estados fresco, refrigerado e congelado, assim como arroz e massas, queijos, leite e iogurtes e frutas como maçãs, peras, laranjas, bananas e melão, três tipos de leguminosas, ou ainda, entre outros, bebidas e iogurtes de base vegetal.