"Fizemos tudo o que era possível." PS não compreende voto contra do BE e PCP no OE2022

A líder parlamentar do Partido Socialista (PS), Ana Catarina Mendes

O Partido Socialista não compreende a intenção do BE e do PCP de votarem contra o Orçamento do Estado para 2022 na generalidade. A líder parlamentar socialista, Ana Catarina Mendes, garante em entrevista à TSF que "houve um esforço muito grande de encontrar pontes e caminho para continuar" a encontrar soluções à esquerda e sublinha que "este aumento de 40 euros no salário mínimo não pode ser depreciado".

Ana Catarina Mendes recorda o caminho construído à esquerda desde 2015 e os "resultados positivos" que teve na vida dos portugueses, sublinhando que a discussão dura até quarta-feira.



Ana Catarina Mendes lembra que o salário mínimo tem aumentado desde 2015 todos os anos e que o objetivo do PS é valorizar salários. No entanto, explica que não seria possível chegar aos 800 euros de salário mínimo em 2022 já que "não se pode hipotecar o futuro".

"Nas negociações fizemos tudo o que era possível para encontrar um compromisso. Este aumento de 40 euros no salário mínimo não pode ser depreciado", sustenta.

A líder parlamentar do Partido Socialista considera que este é "o melhor orçamento dos últimos sete anos", ressalvando que há neste documento uma preocupação particular com os grupos mais vulneráveis: as crianças e as famílias monoparentais.

"Houve um esforço assinalável para que este orçamento seja um bom orçamento e responda os problemas das pessoas", reitera.

Questionada sobre qual dos antigos parceiros da esquerda foi menos flexível, Ana Catarina Mendes responde que "essas coisas não devem ser ditas na praça pública".

Noutro plano, sobre a possibilidade de o PS ser penalizado se houver eleições, a líder parlamentar socialista diz esperar "que os portugueses percebam o esforço que tem sido feito e que o caminho feito à esquerda foi muito positivo".

