Cavaco "despiu o fato institucional e vestiu a t-shirt de militante para animar as suas hostes partidárias"

Por Carolina Rico 22 Maio, 2023 • 13:30

António Costa garante que não fica "beliscado" pelas críticas de Governo do Aníbal Cavaco Silva, que, diz, o primeiro-ministro, "desceu à terra" como militante do PSD para "alimentar o frenesim" de "uma crise política artificial".

Em declarações aos jornalistas esta segunda-feira, o primeiro-ministro considera que o antigo Presidente "resolveu despir o fato institucional próprio, a que muitas vezes nos habituou e que todos respeitamos como estadista, para vestir a t-shirt de militante partidário e fazer um discurso inflamado para animar as suas hostes partidárias.

Isto depois de, no discurso de encerramento do encontro nacional dos autarcas social-democratas, Cavaco Silva ter classificado a governação socialista como "desastrosa" e defendido que o primeiro-ministro "perdeu a autoridade" e "não desempenha as competências que a Constituição lhe atribui".

Para António Costa, "a direita portuguesa agora está a querer criar o mais rapidamente possível uma crise política artificial, de forma a não dar tempo que os portugueses sintam, como têm direito a sentir plenamente, os benefícios desta recuperação económica, porque só uma crise política hoje poderia interromper esta dinâmica de bom crescimento", condena.

Sendo "um dos melhores especialistas nacionais em ciclos económicos", Cavaco Silva "percebe bem qual é a dinâmica em que a economia portuguesa está, portanto percebe bem qual é o frenesim que a direita tem em criar uma crise política artificial", aponta António Costa.

"O que me cabe a mim, obviamente, não é cuidar dos interesses partidários da direita portuguesa", reforça.

Sobre o caso que envolve João Galamba, o primeiro-ministro insiste que já disse "tudo o que tinha a dizer".

"Um episódio, por muito deplorável que seja - como foi, - não se transforma no principal problema do país", destaca António Costa, defendendo que o foco deve manter-se na economia.

"O principal problema do país para as pessoas é a expectativa e a confiança de que a nossa economia vai manter esta trajetória de crescimento, que o emprego vai continuar a crescer, que os rendimentos vão continuar a melhorar que a inflação vai mesmo continuar a baixar. Isto é o centro das preocupações das pessoas e também, obviamente, o centro da preocupação do Governo."

António Costa reitera que não teve conhecimento prévio sobre a intervenção do SIS para recuperação do computador do ex-adjunto Frederico o Pinheiro: "Não tive que nem tinha que ter", defende.

"Quando desaparece um documento classificado, o que é que se deve fazer? Primeiro, comunicar às autoridades - foi o que foi feito e muito bem feito. Em segundo lugar, o que é que as autoridades devem fazer perante uma comunicação dessas? Em função da comunicação que recebem, do contexto e da relevância que atribuem aos documentos que podem estar desaparecidos, devem atuar."

As autoridades "agiram, E não tenho nenhuma razão para crer que fora do quadro da lei", reforça o chefe do Governo.

Notícia em atualização