Fernando Medina conquista metade das intenções de voto em Lisboa

Fernando Medina © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

30 Agosto, 2021 • 07:57 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O candidato do Partido Socialista, Fernando Medina, conquista 51% das intenções de voto, quase o dobro de Carlos Moedas. O candidato da coligação Novos Tempos, que reúne PSD, CDS, PPM, MPT e Aliança, recebe 27%.

Valores que já têm em conta a distribuição proporcional de eleitores indecisos (que representam 28% do total). Segue-se João Ferreira do PCP (9%); Beatriz Gomes Dias, do Bloco de Esquerda (4%): Nuno Graciano, do CHEGA, Manuela Gonzaga, do PAN, Bruno Horta Soares, da Iniciativa Liberal são opção de 2% dos lisboetas. Os candidatos do Ergue-te, dos Nós, Cidadãos; do PDR e do Movimento Independente Somos Todos Lisboa não fazem parte das escolhas.

© Infografia JN

De acordo com a sondagem da Aximage, dos 28% de eleitores indecisos a maior parte pertence às freguesias de Santa Clara e Lumiar, são na maioria mulheres e da faixa etária entre os 35 e os 49 anos.

A sondagem da Aximage quis ainda saber que características consideram os lisboetas mais importantes para o presidente da autarquia.

77% apontam ser competente; 18% ser solidário e 3% ser influente. Na comparação destas características entre os candidatos, com quase o dobro dos votos Fernando Medina é apontado como o mais competente com 40 valores percentuais, seguido de Carlos Moedas com 22% e João Ferreira do PCP é escolha de 7% dos lisboetas.

Quanto ao ser solidário e próximo das pessoas - quase metade dos eleitores, 47% não têm opinião. Entre os que responderam Fernando Medina está em primeiro (24%), seguido de João Ferreira (9%), Carlos Moedas (8%), Beatriz Gomes Dias (6%), Nuno Graciano (3%), Manuela Gonzaga (2%) e Bruno Horta Soares (1%).

© Infografia JN

Em relação ao ser influente, o atual presidente da autarquia aparece em lugar de destaque e é escolha de 63% dos eleitores da cidade. Seguido do candidato da coligação Novos Tempos que é escolha de 10% dos inquiridos pela Aximage.

Sobre qual dos seis candidatos é o mais honesto, 62% dos inquiridos não manifestaram opinião. 15% escolhem Fernando Medina, 10% Carlos Moedas e 6% João Ferreira.

E qual dos sete candidatos daria um melhor presidente da Câmara de Lisboa, 39% escolhem Fernando Medina, 20% Carlos Moedas, 6% João Ferreira, mas mais de um quarto dos inquiridos não responderam.

Quanto ao que mais gostam no concelho de Lisboa, a localização está em primeiro lugar (32%); como o que menos gostam destaque para o trânsito (27%).

Como principal problema a falta de habitação acessível (31%) e o trânsito/estacionamento (22%).

© Infografia JN

A sondagem da Aximage questionou ainda que medida ou política associam a Fernando Medina e a Carlos Moedas. 25% associam ao candidato do PS a mobilidade, seguido do turismo. Em relação a Carlos Moedas, 65% dos inquiridos não têm opinião e entre os que responderam destacam o facto de ser um bom político e competente.

© Infografia JN

Ficha técnica

A sondagem foi realizada pela Aximage para a TSF-JN-DN, com o objetivo de avaliar a opinião sobre as eleições autárquicas 2021 em Lisboa.

O trabalho de campo decorreu entre os dias 14 e 21 de agosto. Foram recolhidas 792 entrevistas telefónicas entre maiores de dezoito anos residentes em Lisboa.

Foi feita uma amostragem por quotas, com sexo, idade e freguesia, a partir do universo conhecido, reequilibrada por género, idade e freguesia. À amostra de 792 entrevistas, corresponde um grau de confiança de 95% com uma margem de erro de 3,48%. A responsabilidade do estudo é da Aximage Comunicação e Imagem Lda., sob a direção técnica de Ana Carla Basílio.