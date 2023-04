"Há ministras que mentiram." Mortágua pede a Costa que esclareça alegado parecer jurídico da TAP

A deputada do BE, Mariana Mortágua © Global Imagens (arquivo)

Por TSF 21 Abril, 2023 • 12:39

A deputada do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, acusa as ministras Mariana Vieira da Silva e Ana Catarina Mendes sobre um parecer jurídico que afinal, segundo adiantou o ministro das Finanças, Fernando Medina, "não existe".

"Há ministras que mentiram. Que disseram ao país que não podiam divulgar um parecer que não existe. Em segundo lugar, temos uma contradição em que o ministro das Finanças desmente a número 2 do Governo e a ministra dos Assuntos Parlamentares. Quando diz que não há parecer nenhum, é óbvio que o que acabou de ser dito pela número 2 do Governo e pela ministra dos Assuntos Parlamentares, é uma mentira", disse a deputada do BE, em declarações aos jornalistas no Parlamento.

Com base nestas contradições geradas por vários ministros, Mortágua chama António Costa. A deputada bloquista quer ouvir esclarecimentos do primeiro-ministro.

"Tendo em conta a elevada quantidade de ministros neste caso e as várias versões sobre este parecer que afinal não existe, seria importante que o primeiro-ministro pudesse esclarecer esta situação e dizer o que pensa sobre ela. Acho que essa é a prioridade neste momento para que possamos esclarecer este triste caso em que, mais uma vez, o Governo se enreda numa novela totalmente dispensável", disse.