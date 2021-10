IL anuncia voto contra no Orçamento do Estado

João Cotrim Figueiredo, presidente da Iniciativa Liberal © Manuel Fernando Araújo/Lusa

O presidente da Iniciativa Liberal anunciou esta quarta-feira que o partido votará contra o próximo Orçamento do Estado, acusando o Governo de não fazer ideia de "como pôr o país a crescer" nem como controlar a despesa pública.

"O nosso sentido de voto vai ser contra este Orçamento que não tem qualquer espécie de ambição relativamente ao crescimento do país", anunciou o deputado único João Cotrim Figueiredo, no final da reunião com o Governo sobre as linhas gerais da proposta de Orçamento do Estado para 2022, na Assembleia da República.

Em reuniões na Assembleia da República, o ministro das Finanças, João Leão, e o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, recebem esta quarta-feira os partidos "ao abrigo do Estatuto do Direito de Oposição" nas habituais reuniões que antecedem a entrega da proposta do Executivo, que dará entrada no Parlamento no dia 11 de outubro.

O PSD, o BE, o PCP, o CDS-PP, o PAN, o PEV, o Chega e a Iniciativa Liberal estão a ser recebidos durante a manhã. Para a tarde, pelas 16h30, estão marcados os encontros com as duas deputadas não inscritas, Cristina Rodrigues e Joacine Katar Moreira.

A votação na generalidade do Orçamento do Estado para 2022 está marcada para 27 de outubro e a votação final global do documento agendada para 25 de novembro.