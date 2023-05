Ministra da Agricultura admite que situação de seca em Portugal "é muito preocupante"

A ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes © Paulo Novais/Lusa

Por Cátia Carmo 15 Maio, 2023 • 10:57 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, admitiu que a situação de seca que o país atravessa "é muito preocupante" e lembrou que o mês passado foi o abril mais quente de sempre.

"Em relação à seca há que dizer o seguinte: a situação é muito preocupante, mas hoje estamos muito mais bem preparados do que estaríamos no ano passado, há dois anos ou há três anos em relação a esta matéria. Nós sabemos bem que as secas são cíclicas. Vivemos o abril mais quente de sempre, com três ondas de calor, com temperaturas médias e máximas acima do normal. Hoje a quantidade de água no solo é muito baixa", explicou Maria do Céu Antunes, em declarações à RTP.

A responsável pela pasta da Agricultura avança que o tratamento de águas residuais e a dessalinização são algumas das medidas para fazer face à situação de seca que afeta o território continental.

"Nós precisamos de garantir disponibilidade. Temos de o fazer a partir de novas origens, sejam águas residuais tratadas ou da própria dessalinização, onde já existem projetos a serem desenvolvidos. Há também um conjunto de medidas que não diria estruturais, mas que são neste momento conjunturais que os agricultores hoje, por estarmos numa situação de força maior, já podem acionar, como por exemplo, as terras que estão em pousio ou culturas que não se desenvolveram suficientemente poderem ser pastoreadas", acrescentou a ministra da Agricultura.

Ouça as declarações de Maria do Céu Antunes 00:00 00:00

Declarações de Maria do Céu Antunes no dia em que o Governo apresentou novos apoios aos agricultores para fazer face ao aumento dos custos de produção. A linha de 180 milhões será usada para estabilizar os preços dos bens alimentares.

O prazo de candidaturas termina a 26 de maio.