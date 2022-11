"O Governador." Cerimónia de lançamento de obra sobre Carlos Costa reúne direita em peso e Teixeira dos Santos

© Filipe Santa-Bárbara/TSF

De Ramalho Eanes a Cavaco Silva, passando por Pedro Passos Coelho, a direita em peso está no lançamento do livro "O Governador", da autoria do jornalista Luís Rosa, sobre os mandatos de Carlos Costa como governador do Banco de Portugal.

A pré-publicação já provocou polémica. Na obra, António Costa é acusado de ter interferido junto de Carlos Costa para não afastar Isabel dos Santos da gestão do Banco BIC. O primeiro-ministro já disse que vai processar o ex-governador.

Na sala, que está repleta, estão também, Paula Teixeira da Cruz, antiga ministra da Justiça, as ex-procuradoras Maria José Morgado e Joana Marques Vidal, Teixeira dos Santos, antigo ministro das Finanças de José Sócrates, Marçal Grilo, antigo ministro da Educação socialista, , Miguel Relvas e outros destacados dirigentes e membros do Governo de Pedro Passos Coelho.