Partidos finalizam texto para responder a dúvida do TC sobre morte medicamente assistida

O tema da eutanásia deverá voltar a ser debatido na AR em outubro

Os deputados podem ter alcançado um texto definitivo para responder à dúvida que fez o Tribunal Constitucional (TC) chumbar a lei da morte medicamente assistida. O texto final já foi encontrado, com novas formulações, adianta nesta quinta-feira o jornal Público.

Na nova versão da lei, o PS, o Bloco de Esquerda, o PAN e a Iniciativa Liberal clarificam os conceitos de eutanásia, suicídio medicamente assistido, lesão definitiva de gravidade extrema, sofrimento, doença grave ou incurável. As retificações foram feitas no sentido de dar resposta à argumentação dos sete juízes do TC, que justificou o chumbo em março por essa versão da lei conter conceitos "excessivamente indeterminados", por isso inconstitucionais. Seguindo o modelo espanhol, o grupo de trabalho juntou um glossário de termos e definições, de forma a responder às dúvidas, tanto do TC, quanto de Marcelo Rebelo de Sousa.

Neste novo texto, são incluídos os termos "eutanásia" e "suicídio medicamente assistido", as duas formas possíveis de conseguir a morte medicamente assistida.

A lei da despenalização da morte medicamente assistida deverá voltar ao plenário em outubro.