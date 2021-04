PS está 16 pontos à frente do PSD. BE e Chega outra vez empatados

O secretário-geral do Partido Socialista, António Costa © António Cotrim/Lusa

Com 39,7% de intenções de voto, o PS sobe e aproveita para aumentar a distância (16pp) face ao PSD que desliza para os 23,6%.

Os socialistas recuperam terreno depois da queda no último mês que ainda refletia o pico da pandemia. Na última sondagem estavam com 37,6%, agora sobem 2pp e batem o PSD em quase todos os segmentos, com uma diferença mais acentuada na classe mais baixa, onde a percentagem socialista é cinco vezes superior à do PSD (61% contra 12%) e junto dos mais velhos (quase o dobro).

O PSD que parecia estabilizado cai 3pp e parece não retirar, pelo menos por agora, dividendos políticos da apresentação dos candidatos autárquicos ou da polémica com as barragens. Os social-democratas só ultrapassam ligeiramente o PS no Norte e empatam na Área Metropolitana do Porto.

No terceiro lugar existe, outra vez, um empate entre o Bloco de Esquerda que até sobe em relação ao mês passado e o Chega que recupera. O Bloco tem 8,6% de intenções de voto. O Chega regista 8,5%. e leva uma grande vantagem sobre o BE junto dos mais velhos e da classe mais baixa (11% contra 3%)

A CDU mantém-se estável na quinta posição com 6%, seguida pela Iniciativa Liberal. Os Liberais tinham sido a surpresa do último mês, agora perdem cerca de 1pp, estão com 4,8% de intenções de voto, acima do resultado que elegeu o deputado e líder João Cotrim de Figueiredo.

No mês quem que foi conhecida a decisão de André Silva de abandonar a liderança do PAN, o partido regista 3,2%, umas décimas abaixo do mês passado.

O CDS tem uma ligeira subida que o coloca acima da linha de água com 1,1%, ao contrário do Livre que tinha subido em fevereiro e agora volta a baixar (0,8%).

Analisando a transferência de voto em relação à forma como os inquiridos escolheram nas últimas legislativas, o PS atrai cerca de 22% dos eleitores do Bloco de Esquerda, retém 86% dos seus votantes e vai ainda buscar intenções de voto a quase metade daqueles que, nesta sondagem, se abstiveram em 2019.

O PSD demonstra menor capacidade de reter os seus eleitores (77,5%) e consegue captar cerca de 16% de eleitores da Iniciativa Liberal.

O eleitorado mais fixo é o do Chega com mais de 93%, conseguindo ainda beneficiar de metade daqueles que, nesta sondagem, dizem ter votado no CDS, em 2019. No campo da fidelidade dos eleitores segue-se a CDU com quase 93% de eleitores fixos.

Entre os líderes partidários, feitas as contas entre avaliações positivas e negativas, apenas António Costa tem nota positiva, Rui Rio fica perto de um empate e Catarina Martins recupera alguma avaliação positiva, embora esteja, como todos os restantes dirigentes, ainda em terreno negativo.

Nesta tabela, é Francisco Rodrigues dos Santos quem regista o valor mais baixo de avaliações positivas (15%) e André Ventura continua a ser o nome com mais avaliações negativas (62%).

Ficha técnica

A sondagem foi realizada pela Aximage para a TSF-JN-DN, com o objetivo de avaliar a opinião dos Portugueses sobre temas relacionados com a avaliação dos políticos e intenção de voto nas legislativas. O trabalho de campo decorreu entre os dias 24 e 27 de março. Foram recolhidas 830 entrevistas entre maiores de dezoito anos residentes em Portugal. Foi feita uma amostragem por quotas, com sexo, idade e região, a partir do universo conhecido, reequilibrada por sexo e escolaridade. À amostra de entrevistas, corresponde um grau de confiança de 95% com uma margem de erro de 3,40%. A responsabilidade do estudo é da Aximage Comunicação e Imagem Lda., sob a direção técnica de José Almeida Ribeiro.