Neto de Moura deixa de julgar casos de violência doméstica

O juiz desembargador Neto de Moura vai deixar de julgar processos-crime e casos que envolvam violência doméstica. A informação foi avançada pelo Público e confirmada pela TSF por fonte do Conselho Superior da Magistratura.

A decisão foi tomada pelo presidente do Tribunal da Relação do Porto, Nuno Ataíde das Neves, e teve o aval do próprio Neto de Moura. Num despacho assinado esta quarta-feira, o presidente da Relação do Porto justifica a passagem de Neto de Moura para uma Secção Cível por uma questão de "conveniência de serviço".

Neto de Moura, que será transferido para a 3.ª Secção Cível, foi duramente criticado por evocar a bíblia para fundamentar decisões judiciais em casos de violência doméstica. Vários humoristas e outras personalidades, entre as quais, líderes políticos, acusaram o juiz desembargador de "insultar" a Constituição.

Em resposta às críticas, Neto de Moura prometeu processar cerca de 20 pessoas, entre as quais Bruno Nogueira, Ricardo Araújo Pereira e Mariana Mortágua.

